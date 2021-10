Google vernedert Bing – Raad eens wat men massaal zoekt?

Google kijkt tegen een boete van $5 miljard aan en om daar onderuit te komen, gebruikt het Bing even keihard als vernederend voorbeeld.

Hoewel meerdere grote bedrijven er een gooi naar doen, is er maar één zoekmachinekoning en dat is natuurlijk Google. Mocht daar nog enige twijfel over bestaan, dan heeft Google een leuk weetje voor je. Wat is het woord dat het meeste gezocht wordt in Microsoft’s zoekmachine Bing? Volgens advocaten van Google is dat eenduidig, ontegenzeggelijk, overduidelijk het woord ‘Google’. En dat weetje zou de zoekgigant een hoop geld kunnen besparen.

Google vs Bing

Google gebruikt namelijk Microsoft’s Bing als voorbeeld om onder een boete van 5 miljard dollar uit te komen, zo legt Bloomberg uit. De Europese Unie beweerde in 2018 dat de zoekgigant onterecht zijn eigen zoekmachine naar voren schoof voor Android-gebruikers. Op deze manier zou Google een zoekmonopolie hebben gecreëerd.

Nee hoor, stelt Google, we zijn gewoon hartstikke populair. Om dat statement te onderstrepen zochten advocaten van het miljardenbedrijf uit wat men zocht via Bing. Zonder enige concurrentie was dat dan ook het woord ‘Google’. Daarmee impliceert men dat Google gewoon ongekend populair is, of het nu de standaard zoekmachine is of niet.

Mensen gebruiken Google omdat ze daarvoor kiezen, niet omdat ze gedwongen worden. Google’s marktaandeel van de zoekmarkt komt overeen met onderzoeken onder consumenten waaruit blijkt dat 95% van de gebruikers Google prefereert over rivaliserende zoekmachines.

Lees ook: Microsoft denkt met Bing van Google te kunnen winnen