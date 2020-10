Google verwijdert deze populaire Android apps - Apparata

Het zijn niet alleen de vage apps die verdwijnen uit een store, ook populaire Android apps krijgen geregeld met Google te maken.

Als appmaker moet je voldoen aan een waslijst aan eisen om een app in de Google Play Store en Apple App Store te krijgen. Mocht je goedgekeurd zijn, dan betekent niet dat er achteraf nog een check volgt. Soms oordeelt Google of Apple achteraf dat er toch iets niet helemaal in de haak is met de gestelde voorwaarden.

En daarom zijn opeens een aantal populaire Android apps opeens verdwenen uit de Google Play Store. Volgens TechCrunch zijn de apps Princess Salon, Number Coloring and Cats & Cosplay verwijderd. De applicaties zouden niet voldoen aan de gestelde eisen van het Amerikaanse bedrijf. Voor veel mensen klinkt tenminste één van de apps bekend in de oren. Samen zijn ze goed voor een combinatie van 20 miljoen downloads. Al deze apps hebben gemeen dat ze zich richten op kinderen.

Uit een analyse van Google bleken deze Android apps op een onjuiste wijze data te verzamelen als het gaat om apps gericht op kinderen. Overigens bleek er met de iOS versie van de apps helemaal niets mis te zijn. Het uitbrengen van apps voor kinderen brengt extra nauwkeurigheid met zich mee. Er gelden dan strengere voorwaarden, bijvoorbeeld om manipulatie van een kind te voorkomen met de getoonde content.