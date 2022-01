Google vindt iMessage té goed

Google kan al jaren niet concurreren met Apple’s iMessage en is van mening dat deze berichtendienst te goed is.

Google, één van de grootste bedrijven ter wereld, loopt te klagen. En dan wel op Twitter over iMessage. Dit omdat het gewoon te veel invloed heeft op de kinderen. Het bedrijf reageerde op een Wall Street Journal-rapport, waarin de lock-in en sociale druk die de ommuurde tuin van Apple onder Amerikaanse tieners veroorzaakt, wordt beschreven. Google is van mening dat dit moet stoppen en dat zij ook een kans moeten krijgen.

Google en iMessage

Kijk, ze hebben natuurlijk een punt. Apple timmert alles dicht, maar Google doet dit ook bij hun (andere) functies. iMessage markeert teksten van iPhone-gebruikers met een blauwe achtergrond. En geeft ze extra functies, terwijl teksten van Android-telefoons groen zijn en alleen de basis-sms-functies hebben. Google is daar niet blij mee.

In het artikel staat: “Tieners en studenten zeiden dat ze bang waren voor de uitsluiting die gepaard gaat met een groene tekst. De sociale druk is voelbaar, waarbij sommige gebruikers worden verbannen of worden uitgesloten nadat ze zijn overgestapt van iPhones.”

Pesten

Google reageerde dat “iMessage mag niet profiteren van pesten”. En is van mening dat “Sms’en zou ons samen moeten brengen, en de oplossing bestaat. Laten we dit als één branche oplossen.” Hiroshi Lockheimer, senior vice-president van Google, viel ook in op Twitter en zei: “Apple’s iMessage-lock-in is een gedocumenteerde strategie. Het gebruik van groepsdruk en pesten als een manier om producten te verkopen is oneerlijk. Zeker voor een bedrijf dat menselijkheid en rechtvaardigheid als een kernonderdeel van zijn marketing heeft. Er bestaan ​​tegenwoordig standaarden om dit op te lossen.” Apple voelt er vermoedelijk niet veel voor om hun dienst aan te passen, omdat Google daarom vraagt.