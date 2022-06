Google werknemers pakken gemiddeld 3 ton

Google werknemers zitten er lekker warmpjes bij met een gemiddeld salaris van 3 ton per jaar. Lees hier hoe dat komt.

Google is dan een rijk technologiebedrijf, maar kampt ook met personeelstekorten. Dat opent de deur voor werknemers om of te jobhoppen naar een functie binnen het bedrijf of intern een loonsverhoging aan te vragen.

Google werknemers verdienen lekker

Als werknemer liggen de baantjes voor het oprapen. Nu nog wel in ieder geval. Zeker bij Google zijn de arbeidsvoorwaarden (lees: loon) aantrekkelijk. Een gemiddeld werknemer bij het moederbedrijf van Google, namelijk Alphabet, ontving in 2021 een jaarsalaris van bijna 300.000,- dollar. Dat is niet mis. Dit blijkt uit een analyse van The Wall Street Journal. De zoekmachine is hiermee de best betalende werkgever van de S&P500, de beursindex van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven.

Dit komt dus door die krapte op arbeidsmarkt. Er zijn gewoon weinig mensen te vinden. En dan zeker mensen met talent, in Nederland is het op dit moment niet veel anders. Hier is ook sprake van een krappe arbeidsmarkt. Kwartaal één van 2022 liet dit ook zien: er stonden 133 vacatures open tegenover 100 werklozen, blijkt uit cijfers van het CBS. Tevens is het werkloosheidspercentage historisch laag. Dit alles maakt dat je om een goed salaris kan vragen.

Loonstrookje

Je loonstrookje kan er dus goed uit zien. Bedrijven verhogen de lonen en bieden goede vooruitzichten als je bij hun komt werken. Dit brengt wel een risico met zich mee, namelijk een loon-prijsspiraal. Dit is dat werknemers meer loon willen omdat de prijzen stijgen, met als gevolg dat de loonkosten voor bedrijven stijgen. Hierdoor wordt het moeilijk voor de bedrijven om dezelfde winsten te behalen. Met alle risico’s van dien.