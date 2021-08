Google zet Apple voor aap in een nieuwe video

Het klasgenootje pesten blijft klassiek en soms ook grappig. Google zet Apple voor gek met de nieuwe Pixel 5A.

Niemand maar dan ook niemand weet een highlight van een product zo te omschrijven als Apple. Ze kunnen je zelfs nog een drol aanprijzen. Mooie beelden in combinatie met de zachte stem van designer Jony Ive. Het is bewonderenswaardig, maar tegelijkertijd soms ook een beetje ongemakkelijk. Ive is al een tijd niet meer werkzaam voor Apple als hoofd design. Toch waren ze bij Google van mening dat het niet te laat was om een grap uit te halen.

Met de nieuwe Google Pixel 5A stoft het techbedrijf een ouderwetse grap af en vuurt daarmee een torpedo af op Apple. Een producteigenschap van de Pixel 5A verheven ze op een belachelijke manier, als parodie op de tijd van Jony Ive bij Apple. Het gaat hier om een 3.5mm-ingang, ook wel bekend als de headphone jack. De Pixel 5A beschikt over deze koptelefoon ingang en Google laat je dat weten ook.

Flauw, maar toch ook wel weer grappig. Google weet in elk geval de aandacht te trekken met de Pixel 5A. Hier in Nederland zijn de smartphones van het techbedrijf niet heel relevant, omdat ze formeel gezien niet in ons land verkocht worden.