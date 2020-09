Google gooit zoekmachine op de schop - Apparata

Autosuggestie gaat veranderen en ‘benign’ is het nieuwe toverwoord. Wij leggen uit wat jij gaat merken.

Zoekmachine Google gaat op de schop en dat heeft van alles te maken met de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Toch gaat iedere Google-gebruiker, dus jij ook, hier iets van merken. Wij zetten de veranderingen op een rij.

Google Search past algoritmes voor autosuggestie aan

Als je op een woord zoekt vult Google dat nu aan met een aantal suggesties. Deze zijn tot op heden meestal gebaseerd op wat volgens algoritmes het meest gezocht wordt of het meest relevant is. In een een blogpost meldt Google dat dit gaat veranderen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zo gaat men autosuggesties filteren. Wanneer er gezocht wordt op stemmethodes of stemlocaties zal Google geen autosuggesties vóór of tegen een kandidaat laten zien.

Als je zelf jouw zoeksuggestie afmaakt zou je nog steeds wel alle relevante resultaten moeten blijven zien.

Google Search kijkt naar prominente positie, Trump ook

In een toelichting geeft David Graff aan dat Google Search weet hoe belangrijk de autosuggesties zijn. Daarom wil men deze neutraliseren. Hij geeft aan dat de algoritmes gebruik maken van machine learning en dat dus ook legitieme voorspellingen tegen gehouden kunnen worden.

President Trump is inmiddels op de hoogte en laat via het gebruikelijke medium Twitter weten hoe hij over de komende wijzigingen denkt.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018

Benign is het nieuwe toverwoord

Naast deze aanpassing van autosearch gaat Google zich inspannen om ‘benign’ resultaten te tonen in autosuggesties. Vrij vertaald betekent ‘beging’ ‘goedaardig’. Men wil dus vooral resultaten met een positieve inslag laten zien en minder negatieve of politiek gekleurde resultaten tonen. Hoewel de verkiezingen gevoelig zijn maken veel mensen zich zorgen over het feit dat Google (in hun ogen) censuur toepast. Men vraagt zich dan ook af of Google bewust ‘links’ is. Uit de reacties komt weinig vertrouwen in de zoekmachine naar voren.

Uiteraard gaat iedere zoeker die iets wil weten over de Amerikaanse verkiezingen met deze beleidswijziging te maken krijgen. Bovendien is op internet te lezen dat men vreest dat ook andere gevoelige onderwerpen alleen nog ‘bewerkt’ in de zoekresultaten op zullen duiken.

Overigens kun je Google Search natuurlijk ook voor minder serieuze doeleinden gebruiken. Mensen die Google helemaal niet meer vertrouwen kunnen hun heil ook bij een andere zoekmachine zoeken.

