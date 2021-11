Google zoekt de dubbelganger van je huisdier

Google

De zoekgigant Google heeft weer wat leuks gevonden en daarom een app ontwikkeld waarmee je de dubbelganger van je huisdier kan vieren. In kunst!

Eerder, dit was in 2018, introduceerde Google de Arts & Culture-app. Hiermee kan je met een functie je dubbelganger in kunstwerken vinden. Geinig ja. Er is tot nu toe gezocht naar overeenkomsten voor meer dan 120 miljoen selfies. Een succes dus en dat weet Google. Daarom kan je vanaf nu hetzelfde doen, alleen dan met je huisdieren. Waarom ook niet, toch?

Google en de dubbelganger van je huisdier

Heel veel mensen hebben tijdens de coronapandemie een huisdier genomen. Om de stilte een beetje te doorbreken blijkbaar. Google speelt hier handig op in. Ook hier gebruikt het bedrijf een machine learning-algoritme. Deze vergelijkt met Pet Portraits een foto van je harige, gevinnige of gevederde vriend met tienduizenden werken van partnerinstellingen van Google. De app kan bepalen dat de beste match voor je huisdier een stukje straatkunst uit Mexico of een afbeelding is van een vis in het oude Egypte.

Je kunt je huisdierportretten delen als stilstaande beelden. Of er een paar kiezen om er een GIF-diavoorstelling van te maken. Tik om te beginnen op de regenboogcameraknop onderaan het scherm van de Google Arts & Culture-app, die je kunt downloaden op iOS of Android.

Functie

Helaas was de functie nog niet uit te proberen, het wordt nog uitgerold en is niet voor iedereen direct beschikbaar. We moeten het dus doen met de afbeeldingen die Google heeft opgestuurd. Daar zie je de functie een paar keer in actie. Wat opvalt is dat het algoritme niet altijd de perfecte match weet te vinden. Zie de afbeelding hieronder.