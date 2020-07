Gooi, smijt en schop tegen de nieuwe Cat S42

De robuuste Cat S42 kan wel tegen een stootje. Dus gooi ‘m gerust op de grond. Per ongeluk.

Voor de kluns. Of voor de werknemer die zich vaak in vervuilende omstandigheden werkt. De Cat S42 is ideaal voor dit soort mensen. Je hoeft je geen zorgen te maken of de smartphone mooi en krasvrij blijft. Dit toestel is gemaakt voor omstandigheden waar een gewone smartphone normaal gesproken de geest zou geven.

De Cat S42 is de nieuwste toevoeging binnen de smartphone reeks van het bedrijf. Het is een mid-range smartphone met niet al te indrukwekkende specificaties. De kracht van het toestel zit hem in het feit dat deze zo stevig is. Je kunt de Cat S42 reinigen met zeep en water. Ook is de telefoon niet vies van een desinfecterend middel. De smartphone kan valpartijen tot een hoogte van 1,8 meter schadevrij overleven. Stof en water zijn ook geen probleem. In een watertest weet de Cat het vol te houden tot een diepte van 1,5 meter voor een tijdsperiode van 35 minuten.

De smartphone heeft een 5,5” HD+ Gorilla Glass 5 18×9 beeldscherm. Het aanraakscherm is goed af te lezen in direct en reageert ook met natte vingers of als je handschoenen gebruikt. Voor 249 euro haal je de Cate S42 in huis. De volledige specs van het toestel check je hieronder.