GoT-voorloper House of the Dragon gaat nu echt beginnen - Apparata

Met het einde van Game of Thrones betekent niet dat alle verhalen in Westeros zijn verteld. House of the Dragon komt er namelijk aan!

Game of Thrones kende een einde waar fans liever niet over praten. Misschien is het dan maar goed om vooruit te kijken, naar de nieuwe serie House of the Dragon bijvoorbeeld. Dit is een zogenaamde prequel. Oftewel, een gloednieuwe serie dat zich afspeelt voor alle gebeurtenissen in Game of Thrones. 300 jaar om precies te zijn. Diverse betrokken van GoT zijn ook betrokken bij deze nieuwe serie.

House of the Dragon

Onder andere via de officiële Twitter-pagina van Game of Thrones is een foto gedeeld van de productieset van de nieuwe show. Het officiële startsein voor de start van de productie van de serie is daarmee gegeven. Wil je echt op de hoogte blijven van de nieuwe serie, dan is het een aanrader om de Twitter-pagina HouseofDragon te volgen. Je krijgt hier een exclusief kijkje achter de schermen. Ook komen cast aan crew in posts aan bod.

Het eerste seizoen van deze nieuw seizoen bestaat uit tien afleveringen. Je moet nog wel even geduld hebben. De productie mag dan wel gestart zijn, maar de opnames van de daadwerkelijke show volgen nog. House of the Dragon verschijnt in 2022 op HBO.