Gouden Leica camera gaat een vermogen opleveren

Een gegarandeerde dikke opbrengst voor deze gouden Leica camera. Het fototoestel wordt geveild.

Op het gebied van fototoestellen kun je Leica gerust vergelijken met een prestigemerk als Rolex. Leica is een merk met een lange geschiedenis en door de jaren heen hebben ze ook bijzondere toestellen naar buiten gebracht. Onder andere een speciale editie van de Leica MP, waarbij de reguliere onderdelen vervangen zijn voor gouden materialen. Heel erg tof. Ook is er veel gebruik gemaakt van leder voor deze camera.

De gouden Leica MP werd in 2003 uitgebracht binnen de M-Series van het merk. Zo’n gouden exemplaar wordt momenteel te veil aangeboden via Leitz. Op het moment van schrijven staat het hoogste bod op 13.000 euro. De prijs zal nog flink oplopen, want de veiling heeft nog ruim 23 dagen te gaan.

Deze veiling is voor het goede doel. De opbrengst komt ten goede aan goede doelen in Duitsland en Oostenrijk. Naast de gouden Leica MP komt de aankoop ook met een certificaat van echtheid.

De koper zal ongetwijfeld geen foto’s gaan schieten met dit toestel. De gouden Leica is een item voor verzamelaars. Deze krijgt een mooi plekje ergens temidden van een collectie of ter decoratie in een ruimte. En terecht, want het is een prachtige camera.