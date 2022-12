GPS in Russische steden verstoord na Oekraïense aanvallen

De lange afstand drones, waarmee Oekraïne Russische legerbasis aan heeft gevallen, is voor Rusland dé reden om het gps-signaal in de buurt van gevoelige doelen te verstoren.

AI-impressie van een drone-aanval op een stad. Bron mage.space

Eerste geslaagde lange afstandaanval door Oekraïense drones

Na vele maanden waarin Russische raketten en drones Oekraïense doelen bestookten, slaagde Oekraïne er voor het eerst in om terug te slaan. Met in eigen land gebouwde opgevoerde lange afstandsdrones konden ze Russische legerbases raken die op duizenden kilometers afstand van de Oekraïense grens lagen.

Dit betekende een enorme psychologische dreun voor de Russen, die zich in hun enorme land tot nu toe veilig waanden. Eén van de meer directe gevolgen is dat zij de vliegtuigen waarmee zij Oekraïense burgerdoelen bestoken, nu verder van de Oekraïense grens moeten gaan stationeren. Ook moeten de Russen nu veiligheidsmaatregelen nemen.

GPS jamming in meerdere grote Russische steden

Eén van deze maatregelen lijkt GPS jamming te zijn. In verschillende grote Russische steden was er wijdverspreide verstoring van het gps-signaal. Dit gebeurde direct nadat de eerste Oekraïense aanvallen op Russische doelen plaats hadden gevonden. Op deze schaal is nog nooit het gps-signaal verstoord en rond grote steden bevindt zich nu vaak zones van vele honderden kilometers in doorsnede waarbinnen gps onbetrouwbaar is geworden.

Ook verstoring in de buurt van het buitenpaleis van Poetin

Deze verstoringen zijn aangetroffen rond de Russische steden Saratov, Volgograd en Penta sinds het begin van december. Alle drie van deze steden liggen in het westen van Rusland binnen enkele honderden kilometers van de grens met Oekraïne. Ook in Moskou vinden deze verstoringen plaats.

Dit geldt ook voor het gebied rond het buitenpaleis van Poetin bij Sochi, Sint Petersburg en het traject van de Turkstream pijpleiding van Rusland naar Turkije. Een actuele kaart van waar deze verstoringen plaatsvinden, is te vinden op GPSJam. Hier zie je bijvoorbeeld dat de signalen rond Ankara en in Iraaks Koerdistan ook zwaar verstoord zijn.