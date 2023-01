GPT-4 AI kan slagen voor het advocaatsexamen

De Amerikaanse Multistate Bar Examination geeft je als advocaat het recht om overal in de VS te werken. GPT 3.5, de basis voor ChatGPT, haalde het net niet. Maar GPT-4, de veel slimmere opvolger, kan waarschijnlijk dit examen halen, zeggen AI kenners. Straks nooit meer een dure advocaat?

Wat is de Multistate Bar Examination precies?

De MBE test van een kandidaat hoeveel kennis van de wet deze heeft en hoe goed deze juridische teksten kan lezen en begrijpen. Slaagt een Amerikaan voor deze test, en nog enkele andere testen? Dan mag deze als advocaat worden ingeschreven in de Verenigde Staten. Tijdens de test moet deze kandidaat 200 meerkeuzevragen beantwoorden. Je voorbereiden op dit examen kost weken tot maanden. Eén op de vijf kandidaten zakt.

Bijna geslaagd, zonder zevenjarige rechtenstudie

GPT-3.5, het model dat ten grondslag ligt aan Chat-GPT, kreeg dezelfde test voor gelegd. Gemiddeld scoorde GPT 3.5 17% slechter dan menselijke deelnemers. Slechts op twee onderdelen scoorde de AI een voldoende. Niet spectaculair goed, maar toch indrukwekkend als je bedenkt dat menselijke deelnemers aan de test hier een zeven jaren lange rechtenstudie voor hebben gevolgd, en GPT-3.5 slechts de bekende trainingset, waarmee ChatGPT ook onze vragen beantwoordt.

Op sommige onderdelen, zoals civiel recht en bewijslast, scoorde de AI beter en slaagt ook voor de test. Terwijl op het gebied van strafrecht en procedures, de AI het juist slechter deed. Toch zijn deze resultaten spectaculair veel beter dan de onderzoekers verwacht hadden.

GPT-4 zal dit waarschijnlijk overtreffen

OpenAI, de makers van GPT-3, GPT-3.5 en ChatGPT, zijn op dit moment druk aan het werk aan de opvolger, GPT-4. GPT-4 krijgt nog veel meer trainingsdata dan GPT-3. De onderzoekers hebben al enkele testjes gedaan met een preview van GPT-4. Ze denken op grond daarvan dat binnen 18 maanden kunstmatige intelligentie het advocatenexamen kan afleggen en halen. Dit is natuurlijk nattevingerwerk, maar de ontwikkeling gaat stormachtig.

Eindelijk eerlijke advocatuur en betaalbare rechtshulp voor iedereen?

Deze verwachting is verre van irreëel. Advocaten zijn peperduur en vaak leveren ze broddelwerk af. In ieder geval zal hiermee de kwaliteit van hun werk flink vooruit gaan, omdat ze heel veel werk kunnen uitbesteden aan de geavanceerdere versie van ChatGPT. Ook een leek kan op deze manier inschatten hoe kansrijk zijn of haar zaak is, wat behoorlijk wat advocaatkosten kan schelen. Want anders dan een advocaat, heeft een AI geen belangen. Tenzij, de belangen van de makers erin zijn geprogrammeerd.

Nog veel leuker wordt het, als kunstmatige intelligentie ook vonnissen onder de loep gaat nemen en rechters gaat ondersteunen. Gerechtelijke dossiers zijn enorm groot, vaak duizenden pagina’s. Voor de mens is dit nauwelijks te verwerken. Niet voor niets worden rechters tegenwoordig ook steeds meer overbelast. Als wetgevers de verleiding kunnen weerstaan om nu er toch een slimme AI is, lastige, complexe wetten in te voeren, kunnen we de achterstanden wegwerken.

Ook zou je met behulp van deze AI kunnen voorkomen dat onschuldige mensen worden veroordeeld. Of dat doortrapte misdadigers een straf ontlopen.

Deze AI maakt het voor corrupte mensen ook een stuk lastiger om stiekem hun gang te kunnen gaan. In dit geval kan AI dus wel eens erg goed uitpakken.