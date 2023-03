GPT-4 maakt deze twintig beroepen overbodig (volgens GPT-4)

GPT-4 heeft, als zichtbare manifestatie van een AI, een aardverschuiving veroorzaakt op veel terreinen. Zo schat de AI de kansen in dat deze mensen kan vervangen.

Hieronder volgt een screenshot van het resultaat van een vraag aan GPT-4. We hebben gekozen voor het Engels, omdat er in de trainingsdataset van de kunstmatige intelligentie 100 keer zoveel Engelstalige tekst als Nederlandstalige tekst voorkwam. Dat betekent dat de antwoorden in het Engels over het algemeen veel nauwkeuriger zijn.

Klopt deze lijst van twintig beroepen?

GPT-4 is natuurlijk verre van alwetend. Al was het maar, omdat de dataset van GPT-4 is afgebroken rond september 2021, en op dat moment GPT-4 zelf nog in ontwikkeling was. Toch was er in die tijd al bekend wat de mogelijkheden van de AI zijn, waaronder de voorganger GPT-3. Deze produceerde al behoorlijk goede teksten.

Weinig grote verrassingen op de lijst

Nummer één op de lijst, de datatypiste, is natuurlijk een inkopper. In principe kon dit vijf jaar geleden al. Ook telemarketeers, de tweede optie, zijn in feite GPT, gecombineerd met spraakherkenning. Wees dus voorzichtig met je telefoonnummer publiekelijk bekend te maken, want de kans is erg aanwezig dat allerlei robotverkopers de, volgens machine learning, meest succesvolle verkooptrucs op je toe gaan passen.

Rose Marie Woods, de secretaresse van Richard Nixon, vijftig jaar geleden. Alle papier en apparatuur die je om haar heen zien, is nu vervangen door computers.

Heel veel eerstelijns functies zullen over worden genomen door kunstmatige intelligentie, waarbij de erg lastige problemen naar technische specialisten op de tweede lijn worden doorverwezen. Dit geldt ook voor veel andere functies op deze lijst, zo is de carrière in supermarkten steeds vaker een machine waar je zelf je boodschappen moet inscannen. En Google Translate wordt steeds beter, en begint het niveau van menselijke vertalers te benaderen.

Kortom, dit lijstje is behoorlijk realistisch, en oefen je een van deze beroepen uit, dan moet je na gaan denken over hoe je functie eruit zal zien als kunstmatige intelligentie het grootste deel van je huidige taken heeft overgenomen.

Wordt dit het arbeidsmarkt-armageddon?

En ja, die vraag hebben we ook gesteld, en beantwoorden we in het volgende artikel van deze reeks. Welke nieuwe beroepen komen erbij, als kunstmatige intelligentie zijn massaal hun intrede gaan doen? Zoals nu? Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: dat zijn er opvallend veel, en vaak gaat het om beroepen die veel leuker zijn dan de beroepen die vervangen worden…