ChatGPT was nog maar een voorproefje. Wat nu door OpenAi en Microsoft wordt uitgerold, GPT-4, zal steeds meer eenvoudige kantoorbanen overbodig maken. Wat staat ons te wachten?

Microsoft Bing is al voorzien van GPT-4.

Grappen nog steeds even melig

Met een abonnement op ChatGPT Plus heb je toegang tot de geavanceerde functies van ChatGPT 4 en je begrijpt, voor onze lezers doen wij bij Apparata net even een stapje extra. Dus na de kassa van OpenAI even te laten rinkelen, gingen we op onderzoek uit. Het eerste goede nieuws: blasfemische grapjes kunnen weer, al zijn ze oervervelend.

ChatGPT heeft nog steeds een voorkeur voor wat flauwe woordspelletjes. Geen aanrader dus, maar misschien zijn er mensen die ze leuk vinden.

Ethische check veel beter, maar vertoont nog gaten

Rijk worden door GPT-4 een duivelse strategie te laten verzinnen om sigaretten te verkopen aan arme Zuid-Afrikaanse tieners, kan dan weer niet. Het lijkt erop dat OpenAI eindelijk de ethische prioriteiten op orde heeft:

Kenmerken van een succesvol piramidespel

Hm, een leuk piramidespel dan maar? Als je op tijd merkt dat je met de buit onder de palmbomen ergens ver weg zit, kan dat best wel eens lucratief zijn. ChatGPT 4 komt bij een wat neutralere verwoording behulpzaam met wijze raad. Om voor de hand liggende redenen, iets met het voorkomen van rampspoed, reproduceren we alleen de eerste regel.

Een game programmeren met GPT-4

Een spelletje Pac-Man in de browser is onschuldiger. Omdat ChatGPT in lengte beperkte fragmenten code geeft, is dit verre van compleet, maar je kan de Pac-Man met de linker- en rechter pijltjestoetsen besturen in het vakje hieronder. De code hiervoor is met GPT-4 gegenereerd. De code voor het venster is door de HTML, HEADER en BODY tags te verwijderen, met de hand aangepast voor het vakje hieronder.

Een ontmoeting plannen met complexe logica

Tijd voor serieuzere zaken. Je wilt een meeting plannen met drie drukke collega’s. Gelukkig is er GPT4 to the rescue.

Wel wat krapjes, maar niets aan te doen. Dat ligt aan de tijden. Tijd om de drie heren op de hoogte te stellen.

Genereren van een mail met GPT-4

Omdat de prompt te kort en te vaag was, verzint GPT4 er details bij, zoals de “brainstorm- en notitieoefeningen”. Oefeningen combineren met het “bespreken van belangrijke zaken” is natuurlijk niet logisch en laat zien dat het geen mens, zoals secretaresse Petronella, is die dit schrijft, maar een taalmodel. Een mens had hier details gevraagd.

Zolang je de prompt helder en duidelijk maakt, komt GPT4 een heel eind als vervanger van Petronella. Komt er inzicht bij kijken, dan gaat GPT4 op zijn bek. Aan de andere kant kan dit Petronella’s werk een stuk makkelijker maken, waardoor ze zich kan toeleggen op de leukere kanten van haar werk. Bijvoorbeeld, meer menselijke contacten en de AI voeren met extra context, waardoor deze meer persoonlijke brieven kan schrijven. Je kan de Ai zelfs een persoonlijkheid en een taakbeschrijving geven, waardoor deze – tot op zekere hoogte – een menselijke rol kan vervullen.

Betere scores op examens dan de meeste mensen

Examens toetsen of je bepaalde kennis beschikt, en wat dat betreft blijkt GPT4 het beter te doen dan de meeste mensen die een examen afleggen. Dan gaat het bijvoorbeeld over een Amerikaans juridisch examen voor advocaten, en biologie-examens op VWO-niveau.

Nu is een examen iets anders dan een daadwerkelijke taak. Met het afleggen van een examen moet je de examinator er van overtuigen dat je iets afweet van een bepaald vakgebied. Meestal doe je dat met woorden, en het woorden aan elkaar rijgen die heel zinnig klinken, daar is GPT-4 erg goed in. De werkelijke test is de praktijk, en hier kan GPT4 een stuk lastiger een mens vervangen. Alleen in domeinen die geen diep inzicht vereisen, zoals in verkoopgesprekken, het schrijven van brieven over een specifiek onderwerp of het inplannen van afspraken, kan dit.

Evalueren van tekeningen door GPT-4

In demonstraties leek GPT4 in staat om aan de hand van tekeningen een website te genereren uit het niets, en een cartoon te evalueren. Demonstraties zeggen verder vrij weinig, pas als we het met eigen ogen kunnen zien, is daar wat zinnigs over te zeggen.

Helaas is het nog niet mogelijk om zelf afbeeldingen te uploaden naar GPT4. Daar kunnen we dus nog weinig specifieks over zeggen. Hoewel het op zich aannemelijk is dat ook deze functionaliteit wel degelijk bestaat.

Van de demonstratie is het volgende filmpje bekend.