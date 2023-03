‘GPT-5 wordt mensachtige intelligentie (AGI)’

De chatbots gebaseerd op GPT-3.5 en GPT-4 sloegen in als een bom. Maar dit is nog maar een voorproefje van GPT-5, die een mensachtige intelligentie zal bereiken, beweert Siqi Chen op basis van mededelingen van OpenAI.

Het verschil tussen specialistische en algemene kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie wordt wel eens de laatste uitvinding van de mens genoemd. Tot nu toe zijn er kunstmatige intelligenties gebouwd die een mens overtreffen op deeltaken. Zo kan een zakjapanner zelfs de snelste hoofdrekenaar overtreffen. Kasparov ging kansloos ten onder in een schaakmatch tegen DeepBlue en AlphaGo maakte een einde aan de dromen van de ongelukkige wereldkampioen go Lee Sedol.

Deze AI’s kan je zien als idiots savants. Ze zijn ontzettend goed in één ding, maar kunnen verder bijna niets. Met je zakjapanner kan je niet schaken, en met AlphaGo kan je geen filosofisch gesprek voeren. Een algemene kunstmatige intelligentie kan dat wel.

‘GPT-5 bereikt niveau mens’

ChatGPT 3.5 en ChatGPT 4 komen al behoorlijk in de buurt van een generieke algemene kunstmatige intelligentie, een AGI. Dit is een kunstmatige intelligentie die net als een mens, heel breed inzetbaar is. Je kan er dus zowel mee schaken, een filosofisch gesprek mee voeren als bijvoorbeeld hulp vragen met programmeren. Of je huiswerk, zoals leerlingen massaal ontdekt hebben.

i have been told that gpt5 is scheduled to complete training this december and that openai expects it to achieve agi. which means we will all hotly debate as to whether it actually achieves agi. which means it will. Siqi Chen, in een tweet

Als we Siqi Chen mogen geloven, lijkt het erop dat GPT-5 eind 2023 dit niveau zal bereiken. Deze kunstmatige intelligentie zal een mens in alle opzichten evenaren of overtreffen. Alleen menselijke gevoelens zal een AGI niet hebben, al kunnen deze er waarschijnlijk ook wel in geprogrammeerd worden.

De gevolgen

Stel dat deze geruchten kloppen, dan betekent dat dat GPT-5 alle taken over kan nemen waarbij geen face to face contact nodig is. In feite betekent dat het einde van thuiswerken, omdat iedere taak die als thuiswerk uit kan worden gevoerd, dan door de kunstmatige intelligentie overgenomen kan worden.

Ook alle functies binnen kantoren waarbij geen klantencontact plaatsvindt, of menselijke relaties een belangrijke rol spelen, staan dan op het spel.

Deze functies overleven GPT-5

Een aantal functies zijn nog veilig. Dat geldt bijvoorbeeld voor functies waarbij face-to-face contacten met mensen een essentiële rol spelen. Dus een kapster hoeft zich minder zorgen te maken dan bijvoorbeeld een beleidsmedewerker. Op dit moment is kunstmatige intelligentie ook niet in staat om handarbeid over te nemen. Dat betekent dat de beroepen waarbij je met je handen werkt, nog wel een paar jaar veilig zullen zijn.

Ook beroepen waarbij je met mensen werkt, zoals coachen, lesgeven, inspireren, verplegen en verzorgen, zullen langer overleven.

Omdat we in een schaarste-economie leven en kunstmatige intelligentie overvloedig aanwezig is, zullen juist deze beroepen die nog niet door een Ai vervangen kunnen worden, het meeste vraag kennen en het beste beloond worden.