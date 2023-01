GPTZero ontmaskert ChatGPT tekst

Ben je van plan om voortaan je scriptie of je correspondentie door ChatGPT te laten doen? Wacht daar nog maar even mee, anders ben je gloeiend bij met GPTZero.

GPTZero kan door ChatGPT gegenereerde teksten detecteren en onderscheiden van door mensen geschreven tekst. Dus wees braaf. Gegenereerd door Dall-E 2.

Het begin van een revolutie

In de maand sinds ChatGPT is vrijgegeven, heeft de AI heel wat reuring veroorzaakt over de hele wereld. Zo blijkt de chatclient door scholieren massaal gebruikt te worden om werkstukken mee te schrijven. Weten mensen hun e-mails een stuk netter te schrijven, wat dan wel weer erg positief is. En ook de kunstwereld is niet blij met de zeer realistische imitaties, die openAI’s Dall-E 2 van kunstenaars kan maken.

Zo won een vergelijkbaar programma een belangrijke kunstprijs met digitale kunst, terwijl de jury niet door had dat de maker geen mens, maar een computer was. Dit probleem inspireerde de bedenker van GPTZero.

ChatGPT nog erg onbetrouwbaar

Gevaarlijk, want ChatGPT maakt geregeld domme fouten. Je moet er niet aan denken dat bijvoorbeeld de recepten van medicijnen, de handleiding van een geavanceerd apparaat of een gerechtelijk vonnis door ChatGPT wordt geschreven en daar een grove fout in staat, die mensenlevens kan verwoesten.

Gelukkig heeft Edward Tian, een student van de vooraanstaande Amerikaanse universiteit Princeton een oplossing gevonden. Althans, voor nu. Zijn online web tool GPTZero kan meteen checken of een bepaalde tekst afkomstig is van een mens of van een AI als ChatGPT.

Hoe werkt GPTZero?

Het blijkt namelijk, dat AI’s nogal stereotiep taalgebruik hebben en zelden onverwachte woorden combineren. Wij mensen doen dat wel, omdat wij snappen waar we het over hebben als we iets zeggen. En dus ook woorden kunnen gebruiken die zelden in combinatie met andere woorden voorkomen, maar wel de betekenis overdragen.



Een AI als die achter ChatGPT kijkt alleen naar de frequentie waarmee woorden in combinatie voorkomen. Dat is ook meteen de manier waarop je kan ontdekken of een AI een tekst schrijft. Van deze methode maakt GPTZero gebruik.

GPTZero niet helemaal 100% accuraat

Het nadeel van GPTZero is dat deze methode niet helemaal betrouwbaar is. In ongeveer één op de vijf gevallen geeft de tool een vals alarm. Lullig natuurlijk, als net jouw werkstuk of artikel waar je lang op hebt geploeterd, op die manier onterecht wordt afgekeurd. Dat kan je dan zelfs je baan kosten. Ook gaan mensen die gebruik maken van kunstmatige intelligentie om onethische redenen natuurlijk allerlei methodes verzinnen om deze detectiemethode te ontwijken. Denk bijvoorbeeld aan de wapenwedloop tussen spammers en antispamfilters, die steeds geavanceerder wordt.

Waarschijnlijk is hier het laatste woord nog niet over gezegd en kunnen we nog veel nieuwe ontwikkelingen verwachten. Tot dat moment, eigenlijk altijd al, kan je beter vooral veel lol beleven met ChatGPT en proberen de beveiligingen te ontwijken.