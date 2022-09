GPU mining niet meer winstgevend na Ethereum merge

GPU mining wordt steeds minder winstgevend. Copyright: Apparata

GPU miners hebben de afgelopen jaren goed verdiend aan het mijnen van Ethereum. Nu de tweede cryptovaluta ter wereld is overgestapt op een proof of stake concept, is GPU mining een stuk minder interessant geworden.

Komt er straks een grote hoeveelheid tweedehands GPU’s op de markt?

GPU mining, waar videokaarten eh… eigenlijk niet voor bedoeld zijn

Videokaarten zijn speciaal ontworpen om snel grafische operaties uit te kunnen voeren en pixels te berekenen. Daardoor hebben ze veel verschillende parallelle processoren, wat ze erg geschikt maakt voor machine learning en de intensieve crypto berekeningen die nodig zijn voor het proof of work algoritme.

Nu zit er tegenwoordig een beetje de klad in crypto en tot overmaat van ramp zijn de energieprijzen ook nog eens flink gestegen. Dat betekent sowieso al dat miners is het moeilijk krijgen. Maar de genadeklap wordt volgens kenners uitgedeeld, omdat Ethereum af is gestapt van het proof of work algoritme. Met de roemruchte Merge.

Zelfs bij elektriciteitsprijzen van slechts € 0,10 per kilowattuur, zoals bekend betalen wij ondertussen heel wat meer, kan er met op dit moment de meest geschikte videokaart voor de GPU mining, de Radeon RX 6800 XT, slechts € 0,06 per dag verdiend worden. Er zijn nog enkele landen waar de energieprijzen erg laag zijn, zoals Kazachstan, Ethiopië en Egypte. Daar betaal je tot 4 cent per kilowattuur. Waarschijnlijk zullen veel professionele GPU miners hier naartoe verhuizen

Tijd om videokaarten voor een prikje op te kopen?

Dat betekent dat je vanaf nu alleen nog Ethereum kan verdienen met andere Ethereum, die je inzet in een mining pool. Rekenintensieve berekeningen waar GPU mining zich op richt, worden hiermee minder interessant. Verwacht dus de komende tijd nogal wat koopjes van tweedehands videokaarten op Ebay.

Ben je een fanatieke gamer? Wil je echt het beste van het beste? Dan is dit de kans.