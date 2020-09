Grafisch monster Cyberpunk 2077 blijkt zo zwaar nog niet - Apparata

Foto @CD Projekt Red

De systeemeisen van Cyberpunk 2077 zijn bekend en het grafische monster zou op basis van die informatie nog wel getemd kunnen worden.

Cyberpunk 2077 is zonder twijfel een van de meest langverwachte games van deze generatie. Maar voor een deel van de fans van deze game was het ook spannend; kan mijn PC deze monsterlijke graphics wel aan? Ook gamers die het spel op de huidige generatie console willen spelen zullen afhankelijk zijn van hoe goed de game eruit gaat zien. Maar kennelijk heeft ontwikkelaar CD Projekt Red behoorlijk zijn best gedaan om alles te optimaliseren. De aanbevolen PC specs voor Cyberpunk 2077 vallen namelijk best wel mee!

Grafisch meesterwerk

Het was lange tijd onduidelijk hoe goed je gaming station moest zijn voor Cyberpunk 2077. De game van The Witcher 3-maker CD Projekt Red is namelijk een grafisch meesterwerk. Maar zoals altijd is de keerzijde van die medaille dat je daarvoor wel een hele goede PC/console moet hebben.

Natuurlijk draait Cyberpunk 2077 op consoles, maar de grafische last beïnvloedt hoe soepel de game draait. Neem bijvoorbeeld Red Dead Redemption 2, die op mijn Xbox One S behoorlijk slecht draait in drukke gebieden. Hoezeer is Cyberpunk 2077 geoptimaliseerd en wat betekent dat voor jouw PC/console ervaring?

Cyberpunk 2077 minimum systeemeisen

CD Projekt Red maakt naast weer wat nieuwe gameplay details de minimum systeemeisen bekend. En daarnaast raadt het Poolse bedrijf ook een set specs aan voor de beste ervaring.

En daaruit blijkt dat zelfs de aanbevolen systeemspecs wel meevallen. Natuurlijk heeft niet iedereen een GTX 1060 in zijn PC hangen. Maar die grafische kaart, alsmede de processor kosten slechts rond de €250. Ofwel, de gemiddelde mid-range PC kan als het goed is comfortabel Cyberpunk 2077 draaien op medium settings.

De systeemeisen zijn overigens ongeveer gelijk aan die van RDR2. Dat zou betekenen dat Cyberpunk 2077 op een Xbox One S niet zo lekker draait. Uiteraard is iedere game anders, maar houd dat wel in je achterhoofd.

Verder zijn de graphics voor de aankomende game hoe dan ook bijna ongelimiteerd. 4K, ray tracing, prachtige textures, een gigantische draw distance, anti-aliasing, het zijn allemaal settings die de game tot een van de mooiste ooit zullen maken. Maar dan zul je misschien wel snel moeten upgraden naar deze grafische kaart.

Cyberpunk 2077 komt op 19 november uit voor PC, Xbox One en PlayStation 4. Later – in 2021 – komt het spel ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X.