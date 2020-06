Gran Turismo 7: dit is uniek op de PlayStation 5

Mogelijkheden die op de PlayStation 4 niet kunnen, gaan we wel zien op de PlayStation 5 met Gran Turismo 7.

Ben jij ook zo enthousiast voor de volgende generatie consoles? Zowel de Xbox Series X als de PlayStation 5 lijken twee prachtige machines te gaan worden. Hoe meer games we te zien krijgen op de consoles, hoe moeilijker het wachten lijkt te worden.

Gran Turismo 7 zal een exclusieve titel op de PlayStation 5 worden. Wanneer de game verschijnt is niet bekendgemaakt. Hopelijk gaat het niet te lang duren na de lancering van de PS5, want het spel zag er in een eerste trailer veelbelovend uit.

In een interview met The Guardian heeft Sony PlayStation-topman Simon Rutter het één en ander uit de doeken gedaan over de mogelijkheden van GT7 op de PlayStation 5.

Zo liet Rutter onder meer weten dat de autogeluiden echter zullen worden dan ooit. Als een motor achterin de auto ligt, komt het geluid ook van achter. Dat hebben we nog niet eerder gezien bij een Gran Turismo-game. Ook reageert de DualSense controller van de PS5 op wat voor soort ondergrond je aan het rijden bent voor een meer realistische ervaring.

De nieuwe PlayStation 5 verschijnt eind dit jaar. Naast Gran Turismo 7 zijn er nog tal van andere exclusieve games voor de console. Wat dacht je van Horizon: Forbidden West of Sackboy: A Big Adventure. Het komt er allemaal aan.