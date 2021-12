Gran Turismo 7 gaat een tegenvaller worden? [video]

De eerste duidelijke gameplay beelden van Gran Turismo 7 zijn gedeeld, gaat dit misschien toch een tegenvaller worden?

Met toch een beetje pijn in het hart schrijf ik dit artikel. Opgegroeid met Gran Turismo en het feit dat ik de games al meer dan 20 jaar speel, kijk ik natuurlijk halsreikend uit naar deel 7 in maart 2022 voor de PlayStation 4 en 5. Maar een deze week gedeelde video stelt niet gerust dat Polyphony Digital alles uit de kast heeft getrokken.

Gran Turismo 7 gameplay

In de beelden zien we een klassieke baan van vroeger: Deep Forest. Heel vet dat deze track weer terugkomt in GT7. Wel in ietwat gewijzigde vorm. Blijkbaar hebben de effecten op het klimaat ook effect op de virtuele wereld van Gran Turismo. Er missen nogal wat bomen in vergelijking met het origineel.

Heel oneerbiedig gezegd geeft deze eerste indruk het gevoel dat je GT Sport aan het spelen bent met een grafische upgrade. Maar laten we hopen dat nieuwe gameplay video’s het tegendeel gaan bewijzen. Ondanks de misschien wat beperkte vernieuwingen gaat Gran Turismo 7 vermakelijk worden om te spelen. Een uitgebreide single player, honderden auto’s, dynamische weersomstandigheden en de mogelijkheid om auto’s te kunnen. GT7 verschijnt volgend jaar maart exclusief op PS4 en PS5.