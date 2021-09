Gran Turismo 7 gameplay, trailer en een releasedatum

Voor het eerst is er concrete Gran Turismo 7 gameplay getoond, daarnaast hebben we een releasedatum. Kom maar op met die game!

Het was even de vraag of Sony iets ging laten zien of horen van Gran Turismo, maar het antwoord is ja! En hoe. Met een boeiende trailer vol interessante informatie. En we hebben zelfs een releasedatum. Circuleer 4 maart 2022 in je agenda. Dat is de datum waarop Gran Turismo 7 naar de PlayStation 4 en PS5 komt.

De allereerste Gran Turismo 7 trailer zag er mooi uit, maar bevatte geen gameplay. Het is daardoor een beetje moeilijk af te tasten wat je precies kon verwachten. Met deze nieuwe trailer hebben we daar een antwoord op gekregen. Het is klassieke GT-gameplay in een nieuw jasje. Allerlei elementen van vroeger keren terug in een betere vorm.

Gran Turismo 7 gameplay

Zo kun je weer tweedehands auto’s kopen, zijn auto’s optisch en motorisch te tunen en is de livery editor verder uitgebreid. Waar GT Sport vooral op online racen gericht was, laat de GT7 gameplay zien dat offline een heel belangrijk aspect gaat zijn. Het hoofdaspect om precies te zijn. Net als die oude delen.

Over oude delen gesproken. Kenners van Gran Turismo 1, 2, 3 en 4 kunnen hun lol op met de trailer. Het zit vol easter eggs en verwijzingen naar die eerdere delen. Komt dat zien!