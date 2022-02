Gran Turismo 7 is ode aan de fans in nieuwe gameplay trailer

Eindelijk zijn er nieuwe beelden en informatie gedeeld over Gran Turismo 7 in een State of Play. En man, wat ziet het er goed uit.

Toegegeven. Met de eerste trailers en de eeuwige recycling van beeldmateriaal vreesde ik een beetje voor Gran Turismo 7. Ik zat mis, althans zo lijkt het. Gisteravond heeft PlayStation in een uitgebreide State of Play alles over Gran Turismo 7 uit de doeken gedaan. En het ziet er allemaal serieus indrukwekkend uit.

De State of Play duurt een halfuur. Je kunt de video hieronder bekijken en ik zou zeker aanraden even door de vide heen te klikken om wat segmenten mee te pakken. Heel kort samengevat gaat dit de meest gedetailleerde Gran Turismo ooit zijn. Aquaplanning omdat er plassen op de baan liggen. Een geavanceerd weersysteem dat op nauwkeurig niveau gedetailleerd is gemaakt. Tuning tot in de puntjes. De introductie van drag racen. Ray tracing op de PlayStation 5. Het is allemaal te veel om op te noemen. Vonden ze bij Polyphony Digital ook. Wat verklaart waarom er ook een halfuur durende State of Play kwam.

4 maart is een datum geworden waar racefans met een PlayStation 4 en 5 nog meer halsreikend naar uit gaan kijken. De echte hoogtepunten van deze game zitten natuurlijk in de PS5-versie van het spel. En deze game verdient het ook om op dit platform gespeeld te worden. Om er echt uit te halen wat er in zit. Deze gameplay trailer maakt in elk geval duidelijk, kom maar op met Gran Turismo 7!

Gran Turismo 7 State of Play