Gran Turismo 7 review – ode aan fans, niet perfect

Gran Turismo 7 is hier en we pakten de racegame beet op de PlayStation 5 voor een review. Conclusie? Gemixte gevoelens.

25 jaar Gran Turismo. Hoera! Wat mij betreft de mooiste gamefranchise die er is als het op racen aankomt. Als je een PlayStation hebt (gehad) en fan bent van racen dan kon Gran Turismo eigenlijk niet ontbreken in je gamecollectie. Ondergetekende is opgegroeid met de reeks en kan alle delen dromen. Als kleine jongen eind jaren negentig met het eerste deel op de PlayStation, tot het meest recente Gran Turismo Sport op de PlayStation 4 in 2017.

Polyphony Digital heeft er lang over gedaan om Gran Turismo 7 uit te brengen. Überhaupt de aankondiging van de game kwam vrij laat. Het vorige deel, Gran Turismo 6, verscheen in 2013. We hebben dus bijna tien jaar moeten wachten op een nieuwe GT. Maar aan al dat wachten is inmiddels een einde gekomen. Gran Turismo 7 is hier op de PlayStation 4 en 5 we pakken de game mee in deze review.

Terug naar de basis

Gran Turismo 7 gaat terug naar de basis waar de franchise groot mee is geworden. In trailers en interviews werd al duidelijk gemaakt dat dit deel echt voor de fans is. De terugkeer van een uitgebreide single player, de mogelijkheid om je auto te tunen en de menustructuur die zo vertrouwd is. Echte liefhebbers zien genoeg knipogen naar het verleden. De mogelijkheid om je auto te wassen, een echte klassieker uit het eerste deel. Of de mogelijkheid om lachgas op je auto te installeren, wat ook in Gran Turismo 4 zat. Dit en meer maakt Gran Turismo 7 als een warm bad voor een ieder die één of meerdere delen uit het verleden heeft gespeeld. Frustrerend je controller door de woonkamer willen gooien omdat het niet lukt om goud te halen met de licenties? Gran Turismo 7 doet het.

Vernieuwingen

Dat betekent echter niet dat er geen vernieuwingen hebben plaatsgevonden. Gran Turismo 7 heeft een aantal vernieuwingen. Ten eerste is het AI-systeem aangepakt (daarover later meer). Daarnaast is Drag Race toegevoegd als nieuwe racemodi. En indrukwekkend is het nieuwe weersysteem, waardoor je echt opnieuw moet leren rijden. Naast brandstofverbruik en bandenslijtage moet je ook opeens het weer nauwlettend in de gaten houden. Dat gaat door middel van een weerkaartje rechtsonder in beeld. Ben je te laat, dan kan je zomaar de pineut zijn tijdens een race. Een plotselinge plensbui in combinatie met slicks is vaarwel zeggen tegen je positie. En in sommige gevallen moet je echt overnieuw beginnen omdat je de pits niet meer fatsoenlijk gaat halen. Kortom, een stukje meer realisme. Wie hoopte op een uitgebreid schademodel komt van een koude kermis thuis. Net als eerdere delen is er cosmetische schade, maar echt je auto kapot rijden tijdens een race is niet mogelijk. Wel is het zo dat je motor op den duur slechter wordt. Na het rijden van heel veel races met een bepaalde auto loont het om de olie te verversen of om een revisie uit te voeren. Dat is gaaf.

Graphics

Gran Turismo 7 ziet er gelikt uit. Maar zo mooi als andere Playstation 5 games vind ik het spel niet. En dat is best jammer, gezien de lange ontwikkeling van de game. Het publiek is nog steeds een reeks pixels op een tribune. De bomen zijn ook statische dingen langs een baan; de bladeren bewegen niet mooi. Al met al had ik hier veel meer van verwacht op een powerhouse als de PS5. Zeker als je ziet wat andere games tot nu toe hebben laten zien. Denk aan bladeren die over de baan waaien, of opstuivend zand. Helaas is dit er allemaal niet bij. Wel is er flink tijd geïnvesteerd in het regenmodel.

Als het regent op de baan dan ontstaat er, net als in het echt, een ideale lijn waar de auto’s op rijden. Wijk je van die lijn af, dan krijg je met plassen te maken. Deze plassen remmen je ook echt af. Daarnaast zijn de cerbstones levensgevaarlijk als het regent. Deze kunnen verraderlijk glad zijn en je auto doen spinnen. Ook mooi is de implementatie van een dag- en nachtcyclus. De sterren aan de hemel zijn prachtig en de zon komt mooi op of gaat fraai onder.

Je merkt dat de grafische pracht van de PS5 het best tot zijn recht komt als er met licht gespeeld kan worden. Dat is met GT7 niet anders. De game is op zijn mooist als het schemert of licht wordt. Overdag is het kraakhelder met de zon hoog aan de hemel en dan is er gevoelsmatig weinig anders in vergelijking met eerdere delen.

Gran Turismo 7 beschikt over Ray Tracing, maar helaas niet tijdens het racen zelf. De techniek komt terug in onder andere het GT Café, de garage en in replays. De game komt het best tot zijn recht op een 4K HDR scherm. Het staat je vrij om te kiezen tussen een frame rate modus of een ray tracing modus. Iets dat we wel kennen van andere PS5-games.

De tegenvallende aspecten

Goed, dan hebben we het gehad over het theoretische gedeelte. Maar ik heb ook best wel wat kritiek op deze game. Als eerste de single player. Die is, voor Gran Turismo begrippen, kort. Als je hoopt op 4 uur, 12 uur of 24-uurs races zoals in het verleden dan heb je pech. De langste race in single player duurt ongeveer een uurtje. Ook de single player zelf is snel te doorlopen. Ik had GT7 binnen een week uitgespeeld. Dat kreeg ik echt niet voor elkaar met eerdere delen.

AI

Dan de AI. Ik merk eerlijk gezegd weinig van de beloften van Polyphony Digital over de verbeterde AI. De tegenstanders rijden nog steeds in een treintje en doen net of je niet bestaat. Dat is enorm frustrerend racen. Als jij met een hogere snelheid aankomt op de ideale lijn om de bocht in te duiken, zal de tegenstander net doen of je er niet bent. Deze duikt ook de bocht in en jij klapt vervolgens op de achterkant van je voorligger. Ook remmen op gekke punten kan ervoor zorgen dat jij opeens op je voorligger klapt. Dit is frustrerend, omdat je bonus prijzengeld krijgt als je een race netjes voltooid. Maar dat voelt soms onmogelijk op krappe banen waar inhalen lastig is. Van het principe blauwe vlaggen heeft de AI nog veel te leren..

Auto’s

Dan de auto’s in de game. Gran Turismo 5 had meer dan 1.000 auto’s. Gran Turismo 7 heeft er 400. Dat is gek denk je dan. Een cruciaal verschil is wel dat alle 400 auto’s in GT7 een interieur hebben en op 4k geladen zijn. Dat was in GT5 niet zo, slechts 200 auto’s hadden in die game een premium interieur.

De grote maar zit hem in het aanbod. Gran Turismo staat bekend om zijn lachwekkend grote aantallen Japanse auto’s. Hoewel er een aantal verbeteringen zijn te bespeuren, mis je toch een hele hoop voertuigen in dit zevende deel. De collectie van Gran Turismo Sport is meegenomen en mondjesmaat aangevuld met een aantal nieuwe auto’s. Ook zijn veel auto’s niet van de laatste generatie. Een aantal voorbeelden.

BMW M4 F82 (2014), geen M4 G80 (2021)

Porsche 911 GT3 RS 991 (2015), geen Porsche 911 GT3 RS 992 (2021)

Ferrari F12berlinetta (2014), geen Ferrari 812 Superfast (2020)

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zitten wel een paar nieuwe auto’s in, zoals de AMG GT R Black Series (2021), maar die zijn gevoelsmatig op een hand te tellen. En dat is ontzettend jammer als je met de nieuwste auto’s aan de slag wil gaan. Zeker omdat je in GT Sport ook al kon rijden met de 911 GT3 RS en M4 F82. Die kennen we nou wel..

De goede dingen

Het zijn twee toch wel heel belangrijke zaken die een schaduw werpen op een verder fantastische game. Toch krijg je soms het gevoel dat Polyphony Digital zo druk bezig is met een paar details, dat ze het grotere plaatje vergeten. Maar er zijn genoeg dingen op te noemen die wel goed zijn aan deze game. En dat maakt Gran Turismo 7 naar aanleiding van deze review een must voor in je collectie op de PlayStation 4 of PlayStation 5.

Het weersysteem, de indrukwekkende dag- en nacht cyclus. Een uitgebreide online racemogelijkheid, de toevoeging van drag races. Het feit dat je de auto tot in de diepste details kunt afstellen. De terugkomst van de livery editor en de mogelijkheid dat je auto’s nog meer cosmetisch kunt tunen. Denk aan spoilers, een splitter, een diffuser, zijskirts of het verbreden van de auto. Het is niet op het niveau Need for Speed: Underground, maar het is wel leuk om hiermee aan de slag te gaan.

Verder is het gaaf dat een aantal klassieke circuits terugkeren in de game. Dat maakt 25 jaar Gran Turismo toch wel voelbaar. Trial Mountain bijvoorbeeld, maar ook Deep Forest. Helaas is dat het als het gaat om old school circuits. Hopelijk komen er nog meer als DLC in een toekomstig stadium. Complex String? Midfield Raceway? Grand Valley? Kom maar door!

Je kunt het spel spelen met een controller of met een stuurtje. Ik heb de game ongeveer 50/50 gespeeld om beide aspecten te onderzoeken. Met het stuur is absoluut het leukste en ook het meest precieze. De kracht van de DualSense controller komt goed naar voren in deze game. Als je een GT3- of GT4-auto rijdt dan voel je echt een klap met het schakelen. Ook zijn de trillingen merkbaarder en komen er geluidjes uit de speakers van de controller.

Conclusie

De focus ligt in GT 7 op het verzamelen van auto’s en het opbouwen van een collectie. Dat hebben ze mooi vormgegeven, door ook speciaal aandacht te geven aan iconische auto’s zoals de Toyota Supra, BMW M3 of de Nissan Skyline. Hoe dat allemaal zit moet je vooral zelf gaan ontdekken. Gran Turismo is een ervaring en die ga ik niet voor je spoilen. Ondanks de minpunten is Gran Turismo 7 een warm bad voor de autoliefhebber en een absolute aanrader.

Pluspunten

Een echte Gran Turismo met single player

Uitgebreide multiplayer

Splitscreen! Spelen met je vrienden op de bank

Grafisch indrukwekkend in scapes en onder verschillende weer- en dag/nacht omstandigheden, maar..

Minpunten

..Niet overal even indrukwekkend; op het circuit tijdens het racen bijvoorbeeld

AI is nog steeds niet veel soeps

Het aantal (nieuwe) auto’s in de game is een tegenvaller

Gran Turismo 7 is vanaf 4 maart verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en 5.