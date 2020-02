Grand Theft Auto 4 is terug van weggeweest

Heb je het gemist?





Het is alweer even geleden misschien dat je Grand Theft Auto 4 gespeeld hebt. Het is dan ook jaren geleden dat GTA 4 uit werd gebracht. Zijn opvolger, GTA 5, kwam in 2013 op de markt. En dat is ook alweer zeven jaar terug in de tijd.

Dit nieuws heeft te maken met Steam. Vanwege een issue met Games for Windows van Microsoft werd Grand Theft Auto 4 uit de Steam winkel gehaald. Een tijdelijke maatregel, zo blijkt nu. GTA 4 is vandaag weer verschenen in de digitale shop van Steam. Naast de game is ook de DLC Episodes from Liberty City verkrijgbaar. Tevens kun je de game en DLC als één geheel kopen met de Grand Theft Auto 4: Complete Edition.

Het is wel zo dat deze GTA 4 geen multiplayer bevat. Je koopt enkel en alleen de (zeer vermakelijke) single player. Daarnaast is de ondersteuning voor Windows Live verdwenen en missen een aantal radiozenders (RamJam FM, Self-Actualization FM en Vice FM).

Op het moment van schrijven is de game nog niet te koop in de Nederlandse Steam store. De winkel geeft je de melding ‘Grand Theft Auto IV kan tijdelijk niet meer worden aangekocht’.