Eindelijk: Grand Theft Auto 6 bevestigd met goed nieuws

Wordt Grand Theft Auto 6 een PlayStation-exclusive en wanneer kun je de game verwachten?

Een van de populairste games is Grand Theft Auto en fans wachten al tijden op nieuws over de game. Er wordt enorm veel gespeculeerd en lange tijd hulde ontwikkelaar Rockstar en moederbedrijft Take-Two Interactive in stilzwijgen. Dit weekend gaven wij al aan dat er wellicht duidelijkheid zou komen omdat de promotie voorzichtig gestart lijkt te zijn. Inmiddels is het eindelijk zo ver. De game is bevestigd en er werden meer interessante details gedeeld. Wij zetten op een rij wat je moet weten.

Wordt Grand Theft Auto 6 PlayStation 5 exclusive?

De houding van Rockstar is ronduit mysterieus te noemen. Dit leidde begin dit jaar tot speculaties dat men zo geheimzinnig zou doen omdat men aan een exclusieve deal zou werken, waardoor de nieuwe game een aantal maanden exclusief voor PlayStation 5 beschikbaar zou komen. Hoewel we nooit weten of daarover gesproken is, is die deal in ieder geval van tafel.

In een overleg met investeerders deelde de eigenaar van Rockstar namelijk mee dat zij pas met de game uitkomen als ze zeker weten dat iedere geïnteresseerde beschikt over de PlayStation 5 of de Xbox Series X. De game zal dus, zodra ze uitgebracht wordt, direct op verschillende platformen te spelen zijn.

Wanneer komt Grand Theft Auto 6 dan uit?

In dezelfde briefing voor investeerders legt Take Two uit dat men eigenlijk tegelijk met de consoles uit wilde komen, dus rond de feestdagen van dit jaar. Daarmee verwijst zij direct geruchten dat de game nog in een beginstadium zou zijn naar het rijk der fabelen.

Voorwaarde om de game uit te brengen is dat zo veel mogelijk mensen zo optimaal mogelijk kunnen spelen. Daarom zijn de nieuwe consoles cruciaal. Door vertraging als gevolg van de Coronacrisis en eventuele vertraging bij Sony en/of Microsoft heeft men besloten op veilig te spelen.

Tot april volgend jaar brengt men geen grote releases en de eerste grote release zal GTA 6 zijn. Nu de consolebouwers aangeven op schema te liggen lijkt niets een lancering per april of mei 2021 in de weg te staan. Dit is dan ook de verwachting, al wordt Take Two daarover (nog) niet concreter.

Wat betekenen deze ontwikkelingen?

Met deze sumiere bevestiging is GTA 6 weer een stap dichterbij. Dat men klaarblijkelijk de nieuwe consoles nodig heeft impliceert dat men een ‘zware’ game op de markt gaat brengen. Gezien de enorme mogelijkheden die bijvoorbeeld PlayStation 5 biedt zullen we ongetwijfeld een tijd vol speculatie tegemoet gaan. Wij houden je op de hoogte!

Bron: Onsmash.com