Grand Theft Auto 6: zijn dit de locaties van de game?

Mogelijk heeft Rockstar Games een hint gegeven.





Hoewel GTA V en GTA: Online dit jaar hun zevende verjaardag vieren, brengt Rockstar Games nog geregeld updates naar GTA: Online. In de recente update zou een verwijzing zitten naar het nieuwste deel van GTA.

Dat beweert Tenet007 op Imgur. Hij stelt dat de locaties van GTA 6 zijn verstopt in de racebaan van de GTA V Open Wheel DLC. Met rode, blauwe en groene cirkels laat deze persoon zien waar hij op doelt. Volgens hem zijn het verwijzingen naar Miami in Florida, naar de Amerikaanse staat Michigan en naar Mexico.

De geruchten klinken al een tijdje dat GTA 6 inderdaad over meerdere locaties zou beschikken. Met de rekenkracht van de nieuwe PlayStation 5 en de Xbox Series X zou dat prima mogelijk moeten zijn. Vanuit Rockstar Games is het nog altijd stil. Zoals altijd blijft het bedrijf muisstil over een nieuwe GTA, tot het moment daar is. Aangezien het alweer zolang geleden is dat er een nieuw deel van Grand Theft Auto is verschenen, kan het niet lang duren. Geeft het hooguit een jaar of twee en dan weten we ├ęcht wel van het bestaan van GTA 6 af.