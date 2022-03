Grand Theft Auto Trilogy is een minder grote rommel geworden

Met een enorme update is Grand Theft Auto Trilogy een minder grote rommel geworden.

Rockstar Games kreeg, terecht overigens, een hoop stront over zich heen met de release van GTA Trilogy Edition. Het spel zag er niet uit en zat vol met bugs. Gelukkig kwam er gauw een update om de grooste problemen te verhelpen. Maar om echt alles weg te poetsen hebben gamers lang moeten wachten tot dit moment. Het moment dat Rockstar Games gisteren een grote update voor Grand Theft Auto Trilogy heeft uitgebracht.

De update is er op gericht om de gameplay beter te maken. Er is een betere stabiliteit en de algehele performance is er op vooruitgegaan. Alle platformen waar de game op is uitgebracht hebben te maken met deze update. Grand Theft Auto Trilogy verscheen oorspronkelijk in november vorig jaar. Dat betekent dat Rockstar echt wel een aantal maanden nodig heeft gehad om alle issues goed aan te pakken. Maar beter laat dan ooit.

Met de update achter de rug kan Rockstar Games zich focussen op de volgende ‘grote’ release. In maart verschijnt GTA Online in opgepoetste vorm voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. De rekenkracht van de laatste generatie consoles moet ervoor zorgen dat GTA Online er een stuk beter en mooier komt uit te zien dan op de PlayStation 4 en Xbox One X het geval was.