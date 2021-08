Gratis Amazon films en series kijken met de IMDb TV app

Eindelijk is de IMDb TV app gelanceerd. Je kunt hiermee films en series kijken die zijn geproduceerd door Amazon Studios.

Je kunt natuurlijk een filmpje opzetten. En er dan halverwege achterkomen dat het troep is. Om vervolgens te concluderen dat je een halfuur van je leven hebt verspilt. Of je checkt van tevoren de ratings. Zo kun je meteen zien hoe duizenden mensen erover denken. Filmssite IMDb is een geweldige uitkomst om te controleren of een film pulp, fantastisch of daartussenin is. Maar het platform is veel meer dan dat.

IMDb TV app

IMDb TV is een streaming service van Amazon en geheel gratis in gebruik. Dit platform laat je films en series kijken met reclame en een deel van het aanbod is geproduceerd door Amazon Studios. De dienst was al te gebruiken in de eigen app van IMDb, maar heeft nu voor het eerst een geheel eigen applicatie gekregen. Wel zo fijn.

VPN vereist

De IMDb TV app is nu te downloaden op iPhone, iPad en Android. Let wel, het gaat hier om een Amerikaanse applicatie. Je kunt helaas de app dus niet in Nederland via de Play Store downloaden. Maak in dit geval gebruik van de VPN om toegang te krijgen tot de app.

Kijk je IMDb TV liever op het grote scherm dan kan dat ook, er is al een tijdje een app voor smart tv’s van diverse bekende merken.