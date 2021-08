Gratis games kopen door je Steam-portemonnee te vullen met nepgeld

Er was een bug binnen Steam waarmee je de virtuele Steam-portemonnee kon vullen met nepgeld om zo echte games te kunnen kopen.

Games kopen op Steam kan onder andere door gebruik te maken van de Steam-portemonnee. Het saldo is aan te vullen door losse bedragen toe te voegen. Er zijn opties van 5, 10, 25, 50 en 100 euro. Het is een goed alternatief voor met name kinderen. Zo hebben ze toegang tot een beheerde wallet, in plaats van direct toegang tot de bankrekening of creditcard van papa en mama.

Er ging echter een bizarre bug rond met de Steam-portemonnee. Je kon saldo aanvullen zonder daadwerkelijk te betalen voor het geld. Met dit ‘nepgeld’ kon je vervolgens naar hartelust shoppen in de Steam bibliotheek. Valve heeft de bug inmiddels opgespoord met dank aan een beveiligingsonderzoeker die de fout onder de aandacht bracht. Hij kreeg hiervoor een beloning van 7.500 dollar van Valve.

Nu het lekt gedicht is, is het niet langer mogelijk om onbeperkt geld toe te voegen aan je Steam-portemonnee. Het is niet bekend hoeveel schade Valve heeft geleden door de bug. Het probleem is naar het schijnt wel snel aan het licht gekomen en opgelost. De daadwerkelijke schade zou dus mee moeten vallen voor het bedrijf achter Steam. (via Portswigger)