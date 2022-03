Gratis miljoen credits in Gran Turismo 7 en meer tegemoetkomingen

Goed nieuws voor de spelers van Gran Turismo 7 in vorm van gratis credits. Na alle drama van afgelopen weken is dat een goed teken.

Met duizenden boze reacties op fora en op sociale media was de boodschap duidelijk. Ontwikkelaar Polyphony Digital heeft een grote fout gemaakt met een Gran Turismo 7 update. Met deze update besloot de studio de beloningen terug te schroeven in de game. Terwijl het al zo moeilijk was om miljoenen te vergaren om sommige exclusieve auto’s te kopen. Een toelichting valt te lezen op het PlayStation Blog.

Gran Turismo 7 gratis credits en meer

Na een wat flauw statement bleef het even stil. Daar is nu eindelijk verandering in gekomen. Met een nieuwe update in de maak belooft de ontwikkelaar beterschap. Wat je nu al merkt in de game is een excuus in vorm van gratis 1 miljoen credits voor de gamers van Gran Turismo 7. Deze vergoeding is een excuus voor het feit dat recent onderhoud veel te lang duurde. De game was daardoor een dikke dag niet te spelen.

De nieuwe update die eraan zit te komen brengt meer goeds. Zo krijgen gamers de mogelijkheid om auto’s te verkopen. Ook gaan de beloningen van races flink omhoog. Daardoor zal het makkelijker worden om te sparen voor die ene nieuwe auto die je zo graag wil hebben.

Het is fijn dat Polyphony Digital luistert naar de community. Zo voelen de GT7-gamers zich toch niet in de steek gelaten. De update kun je in de komende weken verwachten. Eind april volgt er nog een grote update met onder meer nieuwe auto’s.