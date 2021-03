Gratis multiplayer voor gratis Xbox games - Apparata

Xbox gaat PlayStation en Nintendo achterna in het gratis online gamen van gratis multiplayer games.

Dat betalen gaat door middel van een abonnement dat je per maand, kwartaal of jaar kunt afsluiten. Microsoft onderzoekt de mogelijkheid om free-to-play games ook een gratis online mogelijkheid te geven. Nu moet je nog een Xbox Live Gold abonnement hebben om een gratis game als Fortnite te kunnen spelen.

Microsoft is begonnen met het testen van deze mogelijkheid. Niet alleen het online spelen van de gratis game zal gratis toegankelijk worden. Ook kun je vrijblijvend en gratis gebruik maken van de party chat. Dit is tevens normaal gesproken een betaalde functie, onderdeel van Xbox Live Gold.

Gratis multiplayer op Xbox

Met gratis PlayStation en Nintendo games is het al mogelijk om deze ook gratis online te spelen. Daar heb je geen abonnement voor nodig. Met Xbox Live Gold is dat nog wel zo, maar met deze test is dat niet langer een vereiste. Vermoedelijk gaat dit een blijvertje zijn, want Microsoft wil natuurlijk niet achterlopen op de concurrenten. Goed nieuws voor de Warzone, Fortnite en Apex Legends gamers onder jullie. Die kunnen lekker online gratis gamen zonder abonnement op Xbox! Toch een aardigheidje als je ook echt alleen deze games speelt.