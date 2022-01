Gratis Netflix-alternatief Popcorn Time is nu echt dood

Regelmatig offline gegaan en toch kwam het weer online. Maar nu is Popcorn Time echt dood. Een definitief vaarwel.

Vroeger, lang voordat Netflix een ding was, was het niet ongebruikelijk om films illegaal te downloaden aan de hand van torrents. Tegenwoordig is dat een stuk minder normaal. Partijen als Stichting Brein pakken het downloaden en uploaden van illegale content niet alleen keihard aan. Maar met een enorm aanbod aan streamingdiensten is het illegaal downloaden van torrents maar een hoop gedoe.

Maar toen kwam Popcorn Time. Met een vergelijkbare layout als Netflix was een regelrechte kopie. Het grote verschil. Netflix kost geld, terwijl Popcorn Time hartstikke gratis was. Maar ook dit was gewoon illegaal. Lang in de lucht kon de dienst niet blijven. Regelmatig ging de dienst offline en dook het enkele maanden later weer online op. Maar nu is de dienst dood. Voor altijd dit keer?

Op de website popcorn-time.tw staat dat het open source project echt dood is. Afgebeeld met een beeld van de interesse voor de dienst aan de hand van Google zoekresultaten. Daar is duidelijk een dalende trend zichtbaar van de afgelopen jaren. Volgens Bloomberg heeft Popcorn Time middels een email duidelijk gemaakt dat het echt over en uit is nu. Een reden waarom is niet bekendgemaakt.