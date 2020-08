Gratis Netflix kijken – deze films en series zie je voor nop!

Geen zin in een abonnement? Gratis Netflix kijken kan met de volgende films en series.

Netflix probeert zo nu en dan wat uit om nieuwe klanten te trekken. Je hebt natuurlijk het proefabonnement, maar na een maandje gratis uitproberen is het over met de pret. Er is nog een manier zodat je kan blijven genieten. Gratis Netflix kijken is niet zo moeilijk als je misschien denkt.

Via een speciale link op de website van Netflix krijg je toegang tot een unieke sectie. Een sectie waar je niet eens een account voor nodig hebt. Geen gedoe met registreren. Gewoon de site bezoeken, de film of serie aanklikken en genieten maar.

Gratis Netflix kijken doe je via netflix.com/watch-free. Je krijgt dan een selectie aan films en series voorgeschoteld die je vrijblijvend kunt kijken. Het huidige aanbod bestaat uit de volgende films en series.

Murder Mystery

Bird Box

The Two Popes

Love is Blind

Stranger Things

When They See Us

Grace and Frankie

Boss Baby: Back in Business

Elite

Our Planet

Dezelfde Netflix ervaring als normaal heb je niet. Zo heb je onder meer te maken met advertenties die niet overgeslagen kunnen worden. Maar ja, wat verwacht je dan ook met gratis Netflix kijken?