Gratis Netflix kijken via Ziggo

Ziggo heeft een aanbieding voor nieuwe klanten waardoor ze een jaar lang gratis Netflix kunnen kijken.

Als bestaande klant merk je nauwelijks wat. Wil je echt profiteren van kortingen en extraatjes dan zul je vrijwel jaarlijks moeten overstappen van provider. Want nieuwe klanten krijgen wel vaak allerlei voordeeltjes. Zo heeft Ziggo nu een nieuwe aanbieding waarbij nieuwe klanten kunnen profiteren van een jaar lang gratis Netflix.

Nieuwe klanten moeten kiezen voor het Internet + TV pakket van Ziggo. Vervolgens zit daar altijd 12 maanden gratis Netflix en Videoland bij. Bij elkaar opgeteld een leuke korting van zo’n 250 euro. Netflix kost namelijk meer dan 140 euro op jaarbasis. En voor Videoland moet je meer dan 100 euro dokken op jaarbasis.

Als je al een abonnement hebt op beide diensten dan worden deze gewoon met een jaar gratis verlengt middels de actie. Er is wel een addertje onder het gras. Ziggo geeft niet het beste abonnement weg. Zo kun je Netflix onder andere alleen in HD kijken en niet in 4k Ultra HD. Dat is wel iets om rekening mee te houden.

Nieuwe klanten van Ziggo die niet gebruik wensen te maken van de aanbieding kunnen ook wat anders kiezen. Een andere mogelijkheid is 50 procent korting voor een halfjaar op het abonnement. Een derde optie zijn twee SmartWifi voor verbeterde WiFi dekking in huis. Een vierde is een Sport Compleet pakket voor een jaar.

Je zult zelf onderzoek moeten doen of het ook echt interessant is. Zelf een goedkope provider zoeken en combineren met een eigen abonnement op Netflix kan voordeliger zijn. Ga dus niet automatisch uit van deze aanbieding van Ziggo.