Gratis Netflix voor 2 dagen in dit land - Apparata

Netflix geeft zichzelf cadeau voor twee dagen, hier kun je de dienst gratis gebruiken.

Grote kans dat jij als Apparata-lezer een Netflix abonnement hebt. Sterker nog, een flink deel van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op de steamingdienst. Netflix is actief in meer dan 180 landen, maar dat betekent niet dat het bedrijf is uitgespeeld in al die landen.

Netflix is van mening dat ze in India nog veel te hebben winnen en daarom komen ze met een gratis actie. Een vrij bijzondere actie wat het bedrijf nog niet eerder heeft gedaan. Mensen in India krijgen op 4 december gratis en vrijblijvend twee hele dagen toegang tot de Amerikaanse streamingdienst.

Nog niet zo gek lang geleden had Netflix bekendgemaakt te stoppen met het aanbieden van proefperiodes. Je kon toen in ons artikel lezen dat ik voorspelde dat Netflix alternatieven ging verzinnen. En ja hoor, met deze creatieve manier hoopt Netflix opnieuw met een gratis actie abonnees te strikken. Het is niet bekend of Netflix deze manier van klanten werven ook in andere landen naast India gaat toepassen. Mocht het experiment een groot succes blijken, dan is de kans natuurlijk groot dat het bedrijf ook in andere groeimarkten gaat doen. (via Variety)