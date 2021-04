Gratis PlayStation Plus games april zijn top! - Apparata

Zeker als je nog geen PlayStation 5 hebt zijn de PlayStation Plus games van april absoluut welkom.

Het is 1 april en dat betekent dat er een nieuwe maand is aangebroken. De PlayStation Plus games van april zijn zeker de moeite waard. Met name als je geen PlayStation 5 hebt. Days Gone, een geweldige zombie shooter, is gratis op de PS5 in de PlayStation Plus Collection. Je hebt echter geen toegang tot die collectie op de PlayStation 4. Omdat Days Gone nu deel uitmaakt van de gratis Plus games van april kun je deze titel nu ook gratis spelen op je PS4.

Days Gone komt naar de PS4, terwijl PS5-gamers het spel Oddworld: Soulstorm krijgen. De april games zijn vanaf aanstaande dinsdag te downloaden. Ben je deze maand druk met andere games en heb je geen tijd om deze titels te spelen? Je kunt de gratis PlayStation Plus games van april alvast aankopen voor 0 euro in de PlayStation Store. Zolang je een abonnement hebt op PlayStation Plus is het mogelijk om de games gratis te spelen.

Days Gone is een exclusieve game voor de PlayStation en verscheen in het voorjaar van 2019. Het spel ontving veel positieve reviews en is daarmee een echte aanrader om uit te proberen.