Gratis PlayStation Plus games augustus 2021 gelekt

We weten nu al wat de gratis PlayStation Plus games van augustus 2021 gaan zijn. Het is namelijk uitgelekt.

Iedere maand toch weer een moment om naar uit te kijken. Wat de gratis games van PlayStation Plus gaan zijn, daar heb ik het over. Normaal krijg je dat zo rond het begin van de nieuwe maand te horen. Maar nu weten we al wat je in augustus kunt verwachten. Dat komt omdat de gratis PlayStation Plus games van augustus 2021 zijn uitgelekt.

De line-up voor de volgende maand bestaat uit drie games. Twee titels voor de PlayStation 4 en één game voor de PlayStation 5. De PS4 titels zijn Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville en Tennis World Tour 2. De PS5-gamers kunnen straks Hunter’s Arena: Legends gratis downloaden als ze beschikken over een PS Plus abonnement.

PlayStation Plus augustus 2021

Zijn het leuke titels? Dat valt wel mee. Als je hoopte op een mooie AAA-titel dan klinkt het als een teleurstelling. Aan de andere kant kan het niet elke maand feest zijn natuurlijk. Zo werden abonnees onlangs nog getrakteerd op Call of Duty: Black Ops 4. Kortom, mocht dit een tegenvaller voor je zijn, niet getreurd. Hou je hoofd omhoog en kijk uit naar september. En anders heb je nog de PlayStation Summer Sale waar genoeg leuks tussenzit voor een zacht prijsje.