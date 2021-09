Gratis PlayStation Plus games september 2021 zijn top

De titels met gratis PlayStation Plus games voor de maand september 2021 zijn een dikke prima te noemen.

Elke maand is het weer een verrassing wat Sony in petto heeft met de gratis PlayStation Plus games. Voor september 2021 kunnen we je in elk geval goed nieuws melden. Het zijn namelijk leuke games die onderdeel uitmaken van het aanbod voor deze maand.

Heb je een PlayStation 5 dan kun je Overcooked: All You Can Eat! gratis downloaden met een PS Plus abonnement. Dit spel bevat de games Overcooked en Overcooked 2 en alle bijbehorende DLC’s. Op de PlayStation 4 kun je aan de slag met Predator: Hunting Grounds en Hitman 2. Deze games zijn ook op de PS5 te spelen omdat de console compatibel is met PS4-titels.

Met Overcooked en Hitman heeft Sony met de PlayStation Plus games voor september 2021 goed uitgepakt. Het is zeker niet elke maand feest en de afgelopen maanden viel een beetje tegen. Dan is dit weer een leuke meevaller.

Om de gratis PS Plus games te kunnen downloaden heb je een abonnement nodig. Grote kans dat je zo’n abonnement sowieso al hebt, want om online te kunnen gamen op PlayStation is Plus ook nodig. Het is dus eigenlijk essentieel. Je krijgt er wel wat voor terug, zoals maar liefst drie gratis games als je een PlayStation 5 hebt.