Gratis PSVR-adapter voor PlayStation 5 eigenaren - Apparata

Je kunt je PlayStation VR set gebruiken op de PlayStation 5, maar daar heb je wel een adapter voor nodig. Die kun je gratis scoren.

Good guy Sony geeft je gratis de mogelijkheid om een PSVR-adapter voor de PS5 te scoren. Naast de PlayStation VR zelf, heb je ook de PlayStation Camera voor PS4 nodig. De PS5 heeft ook een optionele camera, maar die werkt niet in combinatie met de PS4 camera.

De PlayStation Camera-adapter sluit je vanaf de PS5 aan op de PS4 Camera. Je kunt deze adapter nu gratis verkrijgen via de website van Sony. Het bedrijf stuurt er gratis eentje naar je op. Of het hier om een tijdelijke actie is niet bekend. Maak er dus zeker gebruik van als je een PS VR set hebt en overweegt een PlayStation 5 te kopen.

Denk nu niet dat je in het wilde weg PSVR adapters voor de PS5 kunt scoren. Om in aanmerking te komen voor de adapter moet je het serienummer van je VR set opgeven. Sony verstrekt er één per huishouden. Halverwege november gaat Sony de eerste exemplaren versturen in Europa en Noord-Amerika. Japan is nu al aan de beurt. Op een speciale webpagina heeft PlayStation een FAQ gedeeld waar je informatie kunt vinden.