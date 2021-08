Gratis TikTok in het vliegtuig: ideaal om tijd te doden

Goed nieuws als je verslaafd bent aan TikTok, je kunt het straks ook in het vliegtuig gebruiken.

Wanneer je een lange reis voor de boeg hebt in het vliegveld, ben je even enkele uren zonder internet. Er zijn echter steeds meer vliegmaatschappijen die internet aanbieden in het vliegtuig. Vaak niet gratis en met allerlei lokkertjes proberen ze je te laten betalen. Het is soms ook nog eens een dure grap. American Airlines heeft een creatieve strategie bedacht. Namelijk gratis TikTok in het vliegtuig.

TikTok in het vliegtuig

Ja, dat lees je goed. American Airlines gaat gratis TikTok aanbieden in het vliegtuig. Je kunt niet je mail checken of WhatsApp berichten lezen. Overigens is Facebook Messenger al langere tijd gratis te gebruiken tijdens een vlucht van de maatschappij. Maar in het geval van video’s kun je alleen TikTok filmpjes kijken op het WiFi-netwerk in het vliegtuig. En alleen voor een halfuur. Daarna moet je betalen.

Het is voor TikTok ook een manier om nieuwe gebruikers aan zich te verbinden. De app is namelijk gratis te downloaden in het vliegtuig. Dat gaan natuurlijk veel mensen die zich vervelen doen. Toch even kijken om 30 minuten te doden.

Kijk niet gek op als je vlucht van American Airlines niet meedoet aan de actie. Niet elke vlucht en vliegtuig van de vliegmaatschappij beschikt over de juiste ondersteuning.