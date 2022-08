Gratis tool herstelt oude foto’s

Wang, X en andere.

Oude foto´s worden steeds slechter. Met deze tool kan je je foto´s weer helemaal nieuw maken, maar er kleeft een risico aan.

De tool werkt namelijk heel goed, maar het risico van een ‘lichte identiteitsverandering’ is aanwezig. Je oude foto´s liggen namelijk al jaren in een oude doos te versloffen. Als je ze vervolgens inscant en deze tool gebruikt worden ze weer als nieuw. Wel heel cool met hele oude foto´s van je familie.

Tool herstelt oude foto´s

Er zijn zeker al wat andere programma´s die oude foto´s voorzien van een nieuw jasje. Echter, deze gratis tool is onlangs ontwikkeld door Tencent-onderzoekers, GFP-GAN (Generative Facial Prior-Generative Adversarial Network). Hiermee kunnen beschadigde portretten en portretten met een lage resolutie kunnen worden hersteld. De technologie voegt informatie van twee AI-modellen samen om de ontbrekende details van een foto in een paar seconden met realistische details in te vullen. Terwijl de hoge nauwkeurigheid en kwaliteit behouden blijft. Klinkt goed dus!

Huidige methoden verfijnen een bestaand AI-model om afbeeldingen te herstellen door verschillen te meten tussen de kunstmatige en echte foto’s. Dat leidt vaak tot resultaten van lage kwaliteit, aldus de wetenschappers. Deze nieuwe tool maakt gebruik van een vooraf getrainde versie van een bestaand model (NVIDIA’s StyleGAN-2) om het eigen model van het team in meerdere fasen tijdens het proces van het genereren van afbeeldingen te informeren. De techniek is bedoeld om de “identiteit” van mensen op een foto te behouden, met een bijzondere focus op gelaatstrekken zoals ogen en monden.

Gebruiken

Je kunt een gratis demo proberen. De makers hebben ook hun code gepost zodat iedereen de restauratietechnologie in zijn eigen projecten kan implementeren. Het programma werkt goed en de resultaten zijn indrukwekkend. De onderzoekers waarschuwden dat je een “lichte verandering van identiteit” en een lagere resolutie zou kunnen zien dan je zou willen.