‘Gratis’ Windows 10 blijkt niet gratis

Dit merk je als gebruiker na einde Windows 7. Ook WordPad ontkomt niet.





Het einde van Windows 7 is voor Microsoft een cash cow van jewelste geweest. Veel mensen hebben een upgrade naar Windows 10 gekocht of zelfs een hele nieuwe computer (uiteraard met Windows) aangeschaft.

Toch was er ook een groep gebruikers die een gratis upgrade heeft uitgevoerd. Wij bespraken deze mogelijkheid ook eerder. Sceptici vroegen zich toen al twee dingen af. Ten eerste is de vraag waarom men deze legale ‘loophole’ niet gedicht had. Volgende vraag was waarom men geen actie nam toen het verhaal over de beschikbaarheid van de gratis update steeds verder bekend raakte.

Nu blijkt dat Microsoft al lang een plan had. Gebruikers melden inmiddels namelijk dat er met name bij de gratis update steeds meer advertenties te zien zijn. Via het start-menu, de mail- en kalender-app verschijnen de promo’s voor premium diensten van Microsoft.

Nu wordt bekend dat ook een van de oudste apps, WordPad, wordt voorzien van een serie standaardadvertenties. Microsoft-watcher Rafael Rivera deelt zijn vondst op Twitter:

BREAKSCLUSIVE: Microsoft WordPad is getting a new feature! An ad for Office web apps! Screenshot shows 6 experimental variants. vso/tfs id 23834136

variants 1-6 pic.twitter.com/TdYOuKkLZc — Rafael Rivera (@WithinRafael) January 20, 2020

Vooralsnog zijn de advertenties alleen voor Microsoft zelf, maar brug naar advertenties van derden is natuurlijk snel gemaakt. Daarna is de vraag of de fans deze marketingstunt wel kunnen waarderen.

Als je nog op Windows 7 werkt, niet wilt investeren maar toch geen advertenties wilt kun je op eigen risico natuurlijk altijd nog proberen Google in te schakelen om jouw besturingssysteem veilig te houden.