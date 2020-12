Dit zijn de gratis Xbox Games With Gold voor het nieuwe jaar - Apparata

Microsoft geeft voor Xbox Games With Gold in januari weer enkele hele toffe games gratis weg. Check hier met welke spellen je het jaar kan beginnen.

Eigenaren van een Xbox Live Gold abonnement (of de epische Game Pass) krijgen in januari weer enkele gratis games. Alsof 2020 nog niet eng genoeg was, krijgt deze gratis lading games een flinke horror-vibe mee. Ook introduceert Microsoft backwards compatibility voor twee verouderde spellen.

Xbox Games With Gold januari

Zoals altijd check je maandelijks enkele gratis games bij je Xbox Live Gold abonnement. Ditmaal zijn het twee griezelige spellen. Althans, Little Nightmares (2017) is een briljant ontworpen en behoorlijk enge platformer. In de game probeer je te ontsnappen van een mysterieus voertuig terwijl je met jeugdige angsten geconfronteerd wordt.

Ben je wel in voor wat milde horror, maar mag er voor je ook een schepje humor bovenop, dan is Dead Rising (2006) perfect voor je. De iconische zombie-game is nu geremastered en zet je in de schoenen van Frank West, die geheel passend bij het genre moet overleven in een winkelcentrum. In Dead Rising maak je van letterlijk alles wat je kunt vinden een wapen terwijl je de zombie-apocalypse probeert te ontrafelen.

Backwards compatibility

Verder zijn er twee games toegevoegd aan de catalogus van backwards compatible games. Het gaat om The King of Fighters 13 en Breakdown. Die eerste is het dertiende deel in de ooit behoorlijk populaire vechtgame-franchise. Breakdown is een verhalende game met verrassend goede actie en intrigerend verhaal.

Het moge duidelijk zijn, de Xbox Games With Gold voor januari zijn een beetje matig als je niet van horror houdt. Om toch een beetje tevreden het nieuwe jaar in te gaan check je tot en met eind deze maand nog gratis Bleed 2, Stacking, and The Raven Remastered.

Lees ook: Microsoft trekt de stekker uit deze Halo games op Xbox