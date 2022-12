Greenfluidics ontwikkelt algenpaneel

Het algenpaneel toegepast als raam. bron Greenfluidics

De Mexicaanse start-up Greenfluidics koos in plaats van voor een zonnepaneel, voor moeder natuur als energieomzetter. Hoe werkt hun algenpaneel?

Algen, de beste zonnepanelen van moeder natuur

De allereerste zonnepanelen, planten, werden door Moeder Natuur uitgevonden. Algen zijn eencellige planten met een opmerkelijk grote groeikracht, zoals aquariumliefhebbers maar al te goed weten.

In laboratoriumopstellingen kunnen algen anderhalf keer zoveel biomassa produceren als meercellige planten. Ook voelen mensen zich meer thuis in het zachte groene licht dat van planten afkomt, dan in de buurt van een zonnepaneel.

Veel extra energie, plus energiebesparing

Daarom zien de bedenkers van Greenfluidics een grote toekomst voor hun algenpaneel. Volgens hun berekeningen kan een algenpaneel onder optimale omstandigheden, dus in de tropen, maar liefst 328 kilowattuur aan energie per vierkante meter per jaar produceren. Dat is te vergelijken met een goed zonnepaneel in deze omstandigheden.

Ook schatten zij dat per vierkante meter iets van 90 kWh aan airconditioning wordt bespaard. Als bonus haalt het algenpaneel ook nog eens CO2 uit de lucht. Een deel van de energie die het algenpaneel opwekt, is afkomstig van een thermo elektrische generator. Deze tapt een temperatuurverschil af en zet dit om in elektriciteit.

Greenfluidics, energieopslag als biomassa

Het grote voordeel van algen is dat je deze energie kan opslaan in de vorm van biomassa, de gedroogde algen. Energie opslaan is met elektriciteit een berucht probleem. Dé reden dat energiemaatschappijen niet zitten te juichen over de salderingsregeling.

Met een algenpaneel zou je deze gedroogde algen in de winter in biogas kunnen omzetten, of als veevoer gebruiken. Helaas is deze start-up nogal zwijgzaam over de techniek die ze gebruikt hebben voor hun panelen. Het filmpje hieronder licht een deel van de sluier op.

Greenfluidics, een hype of niet?

De enorme groeikracht van algen is bekend en wordt ook al gebruikt voor het produceren van biobrandstoffen. Onder optimale omstandigheden, zoals in de tropen, kunnen algen rond de 30-40 g biomassa per vierkante meter per dag produceren, dus rond de 10-13 kg per jaar.

Dit komt overeen met een energie-inhoud van 40 kilowattuur per vierkante meter per jaar. Dat is maar een fractie van wat de bedenkers van dit panel claimen. Zelfs als je het effect van de thermo elektrische generator meerekent. Mogelijk hebben ze ook een transparant zonnepaneel in hun constructie verwerkt. Daarmee zou de efficiëntie inderdaad drastisch omhoog gaan, omdat planten maar de helft van alle licht gebruiken.