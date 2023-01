GreenStreet Autocycle: een kruising tussen motor en auto

Met de driewielige elektrische GreenStreet Autocycle trek je zeker de aandacht op de weg. Volgens de makers is dit de toekomst, maar dat zeggen er wel meer.

GreenStreet Autocycle: is het een motor of een auto?

De makers zelf noemen het een kruising tussen een motor en een auto. En daar is inderdaad best wel veel voor te zeggen. Zo is het aantal wielen, drie, precies het gemiddelde tussen dat van een motor en een auto. Ook is er de open carrosserie.

Vanwege het design met drie wielen, vindt de Amerikaanse voertuigautoriteit (US Department of Transportation and National Highway Traffic Safety Administration) dat het om een motorfiets gaat. Goed nieuws voor de fabrikant, want deze valt nu onder de minder strenge regels voor motoren.

Maar toch heeft de GreenStreet Autocycle qua rijcomfort, veiligheid en rijeigenschappen onzes inziens meer weg van een auto dan van een motor. Wat op zich natuurlijk geen ramp is. Tenzij je tussen twee rijen stilstaande auto’s voor een stoplicht staat. Tussen gefrustreerde automobilisten optrekken is er niet bij. Je moet netjes in de rij van wachtende voertuigen gaan staan.

Sportieve specs

De rijeigenschappen van het hybride voertuig zijn bepaald niet slecht. Zo kan je het op volle accu meer dan 400 km rijden en is de maximumsnelheid 129 km/h. Wil je snel optrekken? Dan gaat dat met de GreenStreet Autocycle zeker lukken. Je bereikt namelijk een snelheid van 100 km/h in 6 seconden. Ben je eenmaal op weg? Dan word je nog extra beschermd door anti botsingsoftware met een geïntegreerde rollbar structuur als er een ongeluk gebeurt.

De Autocycle is ontworpen met een laag zwaartepunt, waardoor het voertuig makkelijk te besturen en onder controle te houden is. Ook verloopt de afgifte van het motorvermogen soepel. En al zullen sommige motorliefhebbers het knetterende geluid van een optrekkende motor misschien missen, de GreenStreet Autocycle is ook nog eens heel stil.

Op dit moment is er alleen nog een prototype, waardoor het niet zeker is hoeveel deze hybride motor gaat kosten. Maar voor motorliefhebbers die op zoek zijn naar wat meer comfort, is het zeker een model om in de gaten te houden.