Grijp je kans: deze epische controller is terug

Wil jij weer helemaal gamen zoals het was, dan moet je deze Nintendo 64 controller hebben voor je Switch.

Retro-spul werkt twee kanten op. Enerzijds is vernieuwing vaak ook verbetering en in het geval van moderne gameconsoles is qua ergonomie het nieuwe spul een stuk beter. Qua nostalgie is het hebben van een controller van een Nintendo 64 natuurlijk episch. Vandaar dat je een Nintendo 64 controller voor je Nintendo Switch wel zou willen. Je hebt geluk: hij is terug in de winkel.

Nintendo 64 controller voor Switch

Nintendo bracht de oude controller opnieuw uit voor de Switch, maar deze was een lange tijd uitverkocht. Nu niet meer en dus kun je games weer op de oude manier spelen middels deze nieuwe oude controller. Hij werkt exact hetzelfde als de originele controller, maar dan draadloos compatibel met de Switch (en Switch OLED natuurlijk).

Switch Online

Op zich cool, maar er kleven wel twee nadelen van de Nintendo 64 controller. Ten eerste kan je er alleen N64 spellen mee spelen. Deze zijn naar de Switch omgezet en alleen te verkrijgen met het Switch Online Expansion Pack. Wel geeft dat je eveneens toegang tot veel meer retro gerelateerde Nintendo-goodies. Het andere nadeel is dat je een Switch Online abonnement nodig hebt. Maar goed, de fervente Switcher heeft die beide dingen natuurlijk en dan heb je voor 49,99 dollar een toffe nieuwe oude controller.

Kopen kan op de webshop van Nintendo en dan heb je hopelijk de Nintendo 64 controller voor je Switch binnen no time in huis. Let wel dat deze populaire accessoire hard gaat, dus bestel snel voordat ‘ie weer uit voorraad is.