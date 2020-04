Grijp je kans: PAC-MAN tijdelijk gratis te spelen

Dat scheelt je weer een paar euro, want normaal gesproken moet je betalen voor PAC-MAN.

Als je thuis zit en je verveelt kan een leuke game uitkomst bieden. Maar ja. Je bent vast uitgekeken op je eigen bibliotheek. En geld spenderen voor een nieuwe game zit er ook niet altijd in. Gelukkig zijn er ook uitgevers die games tijdelijk gratis aanbieden. Zoals Bandai Namco met PAC-MAN.

Bandai Namco US zal de game PAC-MAN Championship Edition 2 tijdelijk gratis aanbieden. Het spel is sinds gister gratis te downloaden tot en met 10 mei 2020. De game is verkrijgbaar op de PlayStation 4, Xbox One en PC. Zelfs als je nu druk bent en er misschien niet aan toekomt doe je er goed aan om de game te downloaden. Zo kun je deze op een later moment spelen. Overigens is er geen nood aan de man als je pas na 10 mei de game wil hebben. PAC-MAN Championship Edition 2 kost normaal gesproken maar enkele euro’s.

Pas wel op met een spelletje als PAC-MAN dat frustratie op de loer ligt. Het blijft een irritant spelletje natuurlijk. Check de gameplay trailer van PAC-MAN Championship Edition 2 hieronder. De game verscheen in 2016 voor de PlayStation 4, Xbox One en Windows PC.