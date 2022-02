Grindr moet gebruikers beschermen tijdens Olympische Spelen

Tijdens de Olympische Spelen zullen mannen op Grindr slechts een beperkte selectie te zien krijgen voor hun eigen veiligheid.

Er is tegenwoordig gelukkig een datingapp voor iedereen die een partner zoekt. Maar afhankelijk van waar je bent in de wereld, is het wellicht geen goed idee dat iedereen weet welke datingapp je precies gebruikt. Dat is het geval voor Grindr tijdens de Olympische Spelen. De app waar doorgaans homoseksuele mannen gebruik van maken, is in China immers een no-go.

Geen Grindr tijdens Olympische Spelen

In China, waar de Olympische Spelen op het moment van schrijven aan de gang zijn, hebben mensen een stuk minder vrijheid wat seksualiteit betreft. Daarom heeft Grindr besloten om de profielen van ‘queer’ gebruikers af te schermen voor de buitenwereld, zo schrijft Bloomberg.

Alleen mensen ín het Olympisch dorp kunnen elkaar tegenkomen in de applicatie. Iedereen daarbuiten ziet geen gebruikers die zich daar bevinden. Dit moet de veiligheid van non-hetero atleten, coaches en andere aan sport gerelateerde bezoekers in Beijing veiligstellen.

We willen dat Grindr een plek is waar queer atleten, ongeacht waar ze vandaan komen, zich veilig genoeg voelen als ze een connectie met een andere gebruiker willen aangaan in het Olympisch dorp.

Hoewel homoseksualiteit in China al sinds de jaren ’90 technisch gezien niet meer illegaal is, zou de applicatie misbruikt kunnen worden door kwaadwillenden. Nu is het maar de vraag of Grindr gebruiken tijdens de Olympische Spelen wel de juiste prioriteit is. Maar hey, soms heb je gewoon zin in een goed gesprek, toch?