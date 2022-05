Groen gelimiteerde Bell & Ross doet je mond openvallen

Een geweldige horloge, de nieuwe Bell & Ross 05 Skeleton Green. Deze wil je om de pols dragen!

Eén van de populairste BR-modellen heeft er een nieuwe variant bijgekregen. De BR 05 Skeleton Green. Voor het eerst op deze manier in het groen verkrijgbaar. En het is de vijfde variant op het populaire model van Bell & Ross.

Het horloge is onder andere verkrijgbaar via de webshop van het merk. Er worden er slechts 500 van gemaakt. De retailprijs ligt op € 6.500. Kenmerkend voor deze uitvoering is natuurlijk het groene thema. Zowel de band als de skeleton wijzerplaat zijn in het groen gehuld.

Bell & Ross 05 Skeleton Green

De 05 Skeleton Green is 40 mm groot en uitgevoerd met de BR-CAL.322 automaat. De reservetijd ligt op 40 uur.

Je kunt er tot 100 meter diep het water mee in. Bell & Rose waarschuwt wel om het horloge goed schoon te maken na een duik in zout water om de werking van het uurwerk te garanderen.

Dankzij de skeleton look kun je het uurwerk echt zien werken. Een tof principe in vergelijking met de meeste gewone horloges, die netjes afgewerkt zijn.

Zoals gezegd is dit de vierde binnen de 05 Skeleton-reeks. Elk model heeft zijn eigen unieke voorkomen. De onderscheiding zit hem in de kleur en wijzerplaat.