Groepsgesprekken WhatsApp gaan veel groter worden!

WhatsApp

Lekker chatten met veel bekenden. Binnenkort kan dit met nog meer mensen, want het aantal personen dat aan groepsgesprekken kan deelnemen gaat groeien.

Groepschats worden veel gebruikt. Een groep met je collega’s, vrienden en familie heb je al snel. Maar ook buurtapps, oude studiegenoten en ga zo maar door. Conclusie: groepschats zijn een belangrijk onderdeel van WhatsApp. Daarom komt de berichtendienst nu met een upgrade.

Groepsgesprekken WhatsApp groter

Als fan van groepsgesprekken kan jij binnenkort goed nieuws verwachten. WhatsApp test namelijk op dit moment een functie die de dynamiek in groepsgesprekken gaat veranderen. De betrouwbare website WABetaInfo is hier namelijk achter gekomen. Het nieuwtje is dat de berichtendienst het aantal mensen in een groepschat aanzienlijk gaat verhogen.

Nu is het nog mogelijk om met 256 mensen in één groepsgesprek te zitten. Ook niet weinig, maar blijkbaar is er behoefte aan meer. De intentie is namelijk om dit op te schroeven naar een niet misselijke 512 mensen. Juist, een verdubbeling dus.

Snel beschikbaar maken

Dat heeft WhatsApp gedacht, want de functie komt binnen 24 uur beschikbaar. Meestal gaat daar veel meer tijd overheen, maar dit keer dus niet. Vaak testen ze langer en intensiever wereldwijd. De functie is wel al getest in Argentinië. WhatsApp heeft al eerder gecommuniceerd over het groter maken van de chats, dit om echte ‘gemeenschappen’ te creëren. Voor bijvoorbeeld scholen, verenigingen of lokale sportclubs.

Het maakt niet uit welk besturingssysteem je gebruikt. Voor zowel Android als iOS wordt de verdubbeling gerealiseerd en kan je dit weekend dus al een chat openen met meer dan 500 mensen. Succes om dat een beetje ordentelijk te laten verlopen.